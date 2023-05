Netflix nie kisi swoich hitów. 2. sezon serialu "Krawiec" lada chwili trafi do serwisu

Historia krawca, który zaczyna szyć suknię ślubną dla narzeczonej swojego przyjaciela, trafiła na Netfliksa 2 maja i podbiła serca widzów na całym świecie. Subskrybenci platformy oglądali turecki serial łącznie przez ponad 26 mln godzin. Globalny nieanglojęzyczny hit cieszy się wzięciem również w Polsce, bo od czasu swojej premiery nie chce opuścić topki najpopularniejszych produkcji odcinkowych w naszym kraju. 2. sezon jest w tym wypadku nie tyle nieunikniony, co już zmierza do serwisu.



Pierwotnie "Krawiec" miał zadebiutować na antenie tureckiej telewizji, ale zanim do tego doszło, prawa do jego dystrybucji wykupił Netflix. Platforma musiała dostać tyle odcinków, że postanowiła podzielić je na sezony. Nie byłby to pierwszy raz, bo przecież podobna sytuacja miała miejsce w przypadku "Domu z papieru" - z 15 oryginalnych odcinków zrobił 22 krótsze epizody i wypuścił je w dwóch częściach.



