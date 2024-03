Słyszałem, że Nicolasa Cage'a lubicie w każdej roli. W takiej go jeszcze nie widzieliście

Kristoffer Borgli prowokuje biernego Paula Matthewsa do działania. Główny bohater zaczyna atakować ludzi w ich snach. Daje to reżyserowi okazję do zabawy różnymi konwencjami - horrorem, surrealizmem, co tylko sobie wymarzycie. Co za tym idzie, Nicolas Cage zostaje spuszczony ze smyczy. Może się w tych wstawkach wykazać, przerysowywać swoją postać do woli. I, jak zwykle, robi to po mistrzowsku. "Dream Scenario" to zdecydowanie teatr jednego aktora, ale wcielającego się tutaj w kilka ról naraz.



Więcej o filmach z Nicolasem Cage'em poczytasz na Spider's Web: