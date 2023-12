Nicolas Cage pokazuje w tym filmie, jak nie bać się niczego nie osiągnąć

Paul jest nie tylko przeciętny do przesady, ale też do przesady nudny. W końcu jako profesor uniwersytecki zajmuje się biologią ewolucyjną, a jego naukowe zainteresowania sprowadzają się do mrówek. W swojej pracy doktorskiej ukuł nawet termin "mrówkointeligencja", o której artykuł do prestiżowego czasopisma pisze teraz jego znajoma. Główny bohater nie potrafi jednak wymusić na niej uznania swojego współautorstwa, ani nawet przeprosin za żerowanie na jego badaniach. Nie umie walczyć o swoje, przez co zachowuje się, jakby był co najwyżej widzem własnego życiu.



O byciu widzem "Dream Scenario" zresztą traktuje. Główny bohater zaczyna się pojawiać w snach nie tylko swoich bliskich, ale też zupełnie obcych mu ludzi. Niczym w życiu okazuje się w nich całkowicie bierny i bezczynny. Reżyserowi Kristofferowi Borgli przy pomocy szczypty oniryzmu udaje się ująć w jego zachowaniu jakąś prawdę o naszej fascynacji tragediami. Paulowi zdarza się bowiem spoglądać na dziewczynę atakowaną przez aligatory, czy ze spokojem patrzeć na kobietę, w której ramionach umiera właśnie zmasakrowany przyjaciel. Ta bierność coraz mocniej go irytuje. Nie bardzo może jednak coś z nią zrobić. Zamiast tego postanawia cieszyć się zdobytą w niecodzienny sposób sławą.



Więcej o filmach z Nicolasem Cage'em poczytasz na Spider's Web: