Artystka stworzyła utwór „Dance You Outta My Head” i od razu przekazała prawa autorskie do niego swojemu synowi. Zrobiła to po to, aby zabezpieczyć przyszłość chłopca, gdy jej już nie będzie. Piosenka była także swoistym pożegnaniem artystycznym, ponieważ niedawno Cat Janice przekazała fanom wiadomość, że wskutek choroby straciła głos. Na jej instagramowym profilu pojawił się post informujący o śmierci wokalistki. Kobieta odeszła we własnym domu, otoczona ukochanymi osobami. Miała 31 lat.