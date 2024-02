O co chodzi z „grahamką”? Trend na TikToku wymknął się spod kontroli

Było kuriozalnie, śmiesznie, więc co poszło nie tak? Na TikToku zaczęły pojawiać się materiały, w których twórcy połączyli grahamkowy trend z postacią Antka – małoletniego syna Michała Wrzoska. Powstawały więc porównania dziecka do bułki, ale też prześmiewcze sugestie dotyczące tego, ile sztuk pieczywa jest ono warte. Popularnemu dietetykowi nie przypadło to do gustu. Chociaż początkowo sam uczestniczył w trendzie, a jego podejście do tematu było raczej swobodne, tak wykorzystywanie przez innych twórców wizerunku syna było już przesadą. W sieci zaczęły krążyć prywatne wiadomości na Instagramie, które to Michał Wrzosek wysłał do niektórych osób ze swojego oficjalnego profilu. Jest to treść z pewnością tworzona z udziałem prawnika i dotyczy bezprawnego rozpowszechniania wizerunku Antoniego. Znajduje się tam również nakaz usunięcia wszystkich materiałów z udziałem dziecka w celu polubownego rozwiązania sprawy.