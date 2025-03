Nie żyje popularna youtuberka. Miała 25 lat

Influencerka zmarła w czasie wyjazdu do Meksyku. Do Cabo San Lucas pojechała, aby świętować swoje urodziny. Serwis New York Post podaje, że kobieta odeszła po ataku astmy, którego doznała podczas snu. Następnego dnia skończyłaby 25 lat.



Alysha Burney pochodziła z Kansas City, ale na co dzień mieszkała w Los Angeles.



O śmierci Alyshy Burney poinformował jej brat. W oświadczeniu opublikowanym na Instagramie 10 marca potwierdził śmierć siostry. Poprosił o to, aby dać rodzinie czas na to, aby przeżyć żałobę. Nawiązał także do szerzących się fałszywych informacji na temat Alyshy i poinformował, że wraz z rodziną rozważa kroki prawne.