Miło już było, czas rozbić kilka czaszek. Jeśli szukacie mocnego filmu na weekend, to mam coś dla was

Najbardziej cenię w Zahlerze to, że jest jednym z tych twórców, którzy konsekwentnie trzymają się swojej wizji kina. Zahler lubi ultrabrutalnie, intensywnie, gatunkowo, ale nigdy byle jak. Zanurzony w estetyce neo-noir „Blok 99” to thriller dla widzów o mocnych nerwach (nie żartuję: nie trzeba być wrażliwcem, by momentami zapragnąć odwrócić wzrok od ekranu). Bezkompromisowe widowisko, które umiejętnie balansuje między kinem więziennym a grindhouse’ową stylistyką rodem z lat 70.



Historia Bradleya Thomasa (Vince Vaughn) to opowieść o człowieku, który - z konieczności, nie z wyboru - wikła się w świat przestępczy. Gdy w wyniku nieudanego transportu narkotyków trafia do więzienia o zaostrzonym rygorze, jego sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna. Aby ocalić ciężarną żonę, Bradley musi przejść przez prawdziwe piekło, w którym przemoc nie jest wyborem, lecz jedyną możliwą walutą przetrwania.



Wspominałem już (wiem, nie jeden raz), że Zahler nie boi się brutalności - nie epatuje nią jednak, by szokować w najłatwiejszy, najtańszy sposób. Każda scena przemocy jest tu uzasadniona i wpisuje się w mroczny, fatalistyczny ton opowieści. Reżyser tworzy kino zupełnie oderwane od współczesnych standardów hollywoodzkiej narracji - powolne, metodyczne, wręcz kontemplacyjne, by potem eksplodować niespotykaną brutalnością. Podobnie jak w „Bone Tomahawk”, tak i tutaj nieśpiesznie buduje napięcie, pozwalając widzowi stopniowo zagłębiać się w ponurym obrazie. W tej strukturalnej konsekwencji można dostrzec wpływy klasyków gatunku (John Flynn, Don Siegel). Poza tym „Blok” czerpie garściami z kina eksploatacji, ale nie w sposób ironiczny czy pastiszowy. Reżyser traktuje „swój” świat poważnie.



„Blok 99” to film zarazem magnetyczny i odrzucający, krwawy i fascynujący w surowości. Odrzuca mainstreamowe konwencje i daje widzowi coś więcej niż tylko rozrywkę - emocjonalne, cielesne doświadczenie, które nie każdemu przypadnie do gustu, ale tym, którzy się w nim odnajdą, dostarczy niemało satysfakcji.