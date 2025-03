Nic dziwnego, że aktorski serial Star Wars od George'a Lucasa nigdy nie powstał. To było niewykonalne

Mieliśmy ponad sześćdziesiąt scenariuszy - w trzeciej wersji, gotowych do realizacji… Pracowali nad nimi jedni z najlepszych scenarzystów na świecie. Stworzyliśmy dla nich dokładnie takie samo środowisko pracy, jakie panowało niegdyś na Ranchu Skywalkera. To była fenomenalna grupa twórców. A same historie? Były mroczne. Seksowne. Brutalne. Skrajnie złożone i wymagające… To mogło całkowicie odmienić uniwersum „Star Wars”. Gdyby serial powstał, Disney nigdy nie zdecydowałby się na zakup Lucasfilmu [śmiech]. To jedna z największych porażek naszego życia. Problemem było jednak to, że każdy odcinek miał skalę większą niż filmy kinowe. Nawet przy maksymalnym cięciu kosztów budżet jednego epizodu wynosił co najmniej 40 milionów dolarów.