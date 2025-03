Nowy hit Netfliksa trzyma z elitami. Jest obrzydliwy

Kapitalizm to dziwny system. Jak zauważył Mark Fisher, wszystko potrafi zamienić w produkt i sprzedać nam również niechęć do siebie. Ładnie ją oczywiście opakowując. Słowem: ludzie kochają go nienawidzić. Dlatego widzowie są tak łasi na kolejne filmy, które go krytykują, nawet jeśli tylko powierzchownie. Przepaść klasowa ciągle się przecież powiększa - bogaci się bogacą, a biedni biednieją - nie możemy z tym nic zrobić, więc pozostaje nam w dziełach kultury szukać ujścia dla gniewu na taki stan rzeczy. Choć realnie nic się nie zmienia, uwalniające i pokrzepiające są dla nas opowieści spod znaku eat the rich. Nietrudno więc zrozumieć, dlaczego "Apetyt" niedługo po swojej premierze wdrapał się na szczyt listy najpopularniejszych filmów na Netfliksie w Polsce.



Już po samym opisie fabuły widać, że "Apetyt" wpisuje się w popularny w ostatnich latach trend eat the rich. To w końcu opowieść o wakacjach zamożnej niemieckiej rodzinie, wpuszczającej do swojego idealnego życia przebiegłą gosposię. Choć wydaje się niewinna i uczciwa, Teodora ma wobec bogaczy niecne plany i wciąga ich w niebezpieczną psychologiczną rozgrywkę. W jej tle co prawda wciąż pobrzmiewają echa "Parasite" i Saltburn", ale mimo familijnych koneksji nie odziedziczył po nich ani błyskotliwości, ani odwagi. To raczej jeden z toksycznych członków ich rodziny, od którego najchętniej by się odcięły.