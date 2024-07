Ten serial kryminalny to perełka SkyShowtime. Wciągnie was na cały weekend

Biblioteka SkyShowtime pełna jest niepozornych produkcji, o których co prawda nie mówi się głośno, a ostatecznie okazuje się, że są to prawdziwe perełki. Obok popularnego "Yellowstone" i prequeli z uniwersum Taylor Sheridana w serwisie można obejrzeć takie tytuły jak "Mary & George", "The Offer", "Poker Face" czy "The Curse". Całkiem niedawno, bo pod koniec kwietnia tego roku, do oferty serwisu wpadł także serial "Niedaleko pada jabłko", o którym mówi się zdecydowanie za mało - o tej świetnej produkcji zdecydowanie powinno dowiedzieć się więcej osób.