Szalony i krwawy jak „Squid game”. Nowy serial SkyShowtime obrzydził mnie i zachwycił

To bardzo istotne, że „Aukcja” lawiruje między politycznym przesłaniem a dziwnym survivalem, a jednocześnie jest pełnoprawnym thrillerem. Na podobnych instrumentach grał oscarowy „Parasite” i netfliksowy Squid Game. Reżyser i scenarzysta Woo-seong Jeon nie ma może tak wyczulonego ucha, jak Joon-ho Bong, bo jego badanie nad wolą przetrwania sięga znacznie głębiej, aż do samych trzewi. I podobnie jak w przypadku wymienionych tytułów, gdy napięcie jest niemożliwe do wytrzymania, to mimochodem rozładowuje je humorem, choć niestety nie zawsze skutecznie.



Słabości „Aukcji” są widoczne właśnie wtedy, gdy przestaje śpiewać żelazo i znika goła przemoc. Nie zawsze bowiem udaje się skutecznie pokazać napięcie w samych tylko dialogach, choć dla niektórych ta lapidarność relacji może być wystarczająca, zwłaszcza że wiele dowiadujemy się z samej akcji.



„Aukcja” to w mojej opinii jeden z najlepszych seriali SkyShowtime i jeden z najciekawszych tytułów tego roku. I jest to taka produkcja, która na długo zostaje w pamięci.