Nowa Naga Broń może się udać. Z co najmniej 4. powodów

Zdaję sobie sprawę, że scena z udziałem Liama Neesona w spódniczce przebranego za małą dziewczynkę nie wygląda specjalnie zachęcająco (choć dla mnie to zabawne nawiązanie do poprzednich openingów). Gdybym miał wyróżnić najlepszy element zwiastuna, który wczoraj trafił do sieci, byłaby to ostatnia scena, kiedy synowie Franka, Eda i innych policjantów z legendarnej trylogii opłakują swoich ojców. Czyni to każdy, poza synem Nordberga, który łamie czwartą ścianę, zwraca się do kamery i stwierdza, że on tego nie zrobi (zapewne stanowi to nawiązanie do późniejszej zbrodni O.J. Simpsona, wcielającego się w tę postać). Jeśli humor filmu będzie podobnego kalibru co tutaj, to, cytując klasyka, zostałem kupiony niczym paczka żelków.