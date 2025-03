Max wypuścił absurdalną komedię grozy. Płakałam ze śmiechu

Do filmu "Rodzice kontra duch" podeszłam z rezerwą, bo nie do końca przekonała mnie obsada tego komediowego horroru. A może inaczej: obsada jest zachęcająca, ale jeśli kilka wielkich nazwisk zaangażuje się do jednej komedii, to istnieje podejrzenie, że będzie to niewypał - widzowie odpalą produkcję dla popularnych aktorów, po czym okaże się, że fabuła nie będzie wystarczająco dobra. W przypadku obrazu w reżyserii Craiga Johnsona zaryzykowałam i pomyślałam, że jeszcze tego samego dnia mogę skreślać liczby do Totka - to był strzał w dziesiątkę i bardzo miło się zaskoczyłam.