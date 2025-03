Nowy film Netfliksa jest dziwny. Mimo tego nie mogłam przestać go oglądać

Wszystko to brzmi bardzo poważnie i aż chciałoby się oglądać dalej, by dowiedzieć się, w jaki sposób główna bohaterka będzie chciała wyjść z tego marazmu i ogarnąć swoje życie. No i tutaj niestety nie ma niespodzianek: bo chociaż Alex próbuje odhaczyć każdy krok z listy, to w zasadzie liczy się tylko ten ostatni, aby znaleźć prawdziwą miłość. Oznacza to, że twórca traktuje nabycie takich umiejętności jak granie na pianinie czy poprowadzenie stand-upu raczej po łebkach, bo ostatecznie to mężczyzna najbardziej wpłynie na to, kim stanie się główna bohaterka. I chociaż pojawiają się przebłyski tego, że kolejne wyzwania kształtują nieco bohaterkę, to jednak wciąż nie jest to wystarczająco zaakcentowane.