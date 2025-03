Takie filmy to rzadkość. Na Netfliksa wpadł unikat, który musicie zobaczyć

Bohaterką „Stowarzyszenia umarłych gwiazdorów” jest bezimienna, niedawno zmarła (nie, to nie pomyłka) nastolatka, Rookie. Film Johna Hsu opowiada bowiem historię rozgrywającą się w, nazwijmy to, sferze duchowej. Nie są to jeszcze zaświaty, a raczej pewien aspekt rzeczywistości, którego żywi nie widzą - choć czasem, gdy duchy sobie tego zażyczą, mogą stać się widoczne.



By jednak utrzymać się w tej ziemskiej rzeczywistości, w ciągu trzydziestu dni od chwili zgonu każda ze zjaw musi stać się prawdziwą, przerażającą zmorą - zapisać się w pamięci żywych za pomocą przerażenia, które wywoła. Jeśli zatem Rookie nie zostanie prawdziwym straszakiem, zniknie. Problem polega na tym, że to wyzwanie przerasta naszą nieśmiałą, wycofaną bohaterkę, która już za życia nie była zbyt socjalna, a po tym, jak zginęła, nie odkryła w sobie krzty talentu do siania grozy. Zdesperowana, dołącza do grupy innych duchów-outsiderów, kierowanej przez podupadłą diwę.