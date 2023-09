Czy w Polsce pojawi się kolejna platforma VOD z darmową telewizją? Trwają rozmowy

Problem pojawia się jednak w kontekście licencji i płatnych platform VOD, jak Player czy Polsat Box Go, do których przywiązanych jest wielu operatorów telewizyjnych, a także tempa rozwoju - o tyle, o ile w Europie Zachodniej i USA dostęp do darmowej telewizji online jest szeroko rozpowszechniony, tak w Polsce nie jest to jeszcze praktyka tak dobrze rozwinięta.