"Oblężenie banku" - prawdziwa historia serialu Netfliksa. To wydarzyło się naprawdę

W niedzielę po południu, kiedy odpowiedzialni za napad zaczęli zastanawiać się nad kapitulacją, jeden z napastników został zastrzelony na dachu budynku. Doprowadziło to do tego, że policja zdecydowała się dostać do banku przez dach, a w tym samym czasie Gómez postanowił, że on i jego gang zmieszają się z zakładnikami - zdał sobie sprawę, że przez kominiarki nikt nie wie, jak wyglądają. Nie jest dokładnie jasne, jak władzom udało się aresztować dziewięciu pozostałych napastników, natomiast w serialu zdradziły ich buty - kowbojki. Rabusie zostali skazani na kary od 30 do 40 lat pozbawienia wolności.