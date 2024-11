Użytkownicy Netfliksa, szykujcie się na "Powrót króla". I mistrzowskiego serialu

Wśród tych najbliższych na pewno warto zwrócić uwagę na wspomniany "Powrót króla". Ten dokument muzyczny obnaży przed nami krętą drogę kariery niekwestionowanego króla rock&rolla. To opowieść o jego triumfalnym powrocie na scenę w 1968 roku. Kiedy wielu (wszyscy?) postawiło już na nim krzyżyk, on chwycił za gitarę i porwał do tańca całe tłumy. Szykujcie się na historię, która was nie tylko rozrusza, ale też zainspiruje.