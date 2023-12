Posiedzenie Sejmu w kinie. Będzie transmisja na żywo

I tak, jak często bywa, że kinowe hity trafiają prosto do serwisów VOD, tak teraz to transmisja na żywo z ulicy Wiejskiej ma trafić na duże ekrany. Przyczyniła się do tego gigantyczna oglądalność kolejnych dni posiedzeń nowego Sejmu, a także niewinny żart Michała Marszała na Instagramie.