Zwiastun ujawnił, że znany raper zagra w Odysei. Myślałem, że to żart

Spośród wielu interesujących pozycji filmowych 2026 roku prym zdecydowanie wiedzie "Odyseja", adaptacja słynnej powieści Homera. Gdy zastanawiano się, co Christopher Nolan wyreżyseruje po sukcesie "Oppenheimera", raczej niewielu spodziewało się, że skieruje swoją artystyczną uwagę ku mitologii greckiej. Wszystko wskazuje jednak na to, że brytyjsko-amerykański twórca znów zafunduje nam epickie, monumentalne, imponujące wizualnie kino z udziałem znakomitych aktorów.

Nowy członek obsady Odysei. Słynny raper zagra u Nolana

W ciągu ostatnich miesięcy stopniowo dochodziło do ujawniania kolejnych nazwisk, które są na liście biorących aktorski udział w "Odysei". Christopherowi Nolanowi nigdy nie można było odmówić przyciągania wielkich nazwisk: grali u niego Pacino, Williams, DiCaprio, Jackman, Bale, Downey Jr, Oldman, Murphy. W obsadzie "Odysei" również nie brakuje świetnych aktorów: w roli Odyseusza zobaczymy Matta Damona, jego żonę Penelopę zagra Anne Hathaway, a w ich syna Telemacha wcieli się Tom Holland.

Do listy głośnych nazwisk dołączył właśnie ktoś, kogo zupełnie się nie spodziewano. Okazuje się bowiem, że w "Odysei" pojawi się...Travis Scott. Tak, ten Travis Scott - amerykański raper, tekściarz i producent, nominowany do Grammy i MTV Video Music Awards. Jak podaje World of Reel, krótki spot z jego udziałem został wyemitowany podczas transmisji meczu o mistrzostwo AFC w lidze NFL na kanale Fox. Możecie go zobaczyć poniżej:

W nocy sieć zalały zdjęcia przedstawiające kadry z udziałem Travisa Scotta. Sytuacja ta wzbudziła spore emocje - jedni byli przekonani, że to fejk, inni zaś wyrażali sporą ekscytację perspektywą zobaczenia słynnego rapera w filmie Christophera Nolana. Póki co nie wiadomo, w kogo Scott się wcieli, jednak fakt, ze widzimy go dopiero teraz i na chwilę, może sugerować, że jego rola będzie dość skromna i ograniczona. Ostatecznie dowiemy się tego jednak za kilka miesięcy. Co ciekawe, Nolan i Scott mają już za sobą jedną współpracę. Jeden z utworów rapera, "The Plan", był główną piosenką, motywem przewodnim "Tenetu", filmu Nolana z 2020 roku. Co tym razem panowie wymyślili? Przekonamy się za kilka miesięcy.

Odyseja - obsada filmu

Matt Damon jako Odyseusz

Tom Holland jako Telemach

Anne Hathaway jako Penelopa

Robert Pattinson jako Antinus

Zendaya jako Atena

John Leguizamo jako Eumajos

Mia Goth jako Melantho

Lupita Nyong'o jako Klitajmestra

Benny Safdie jako Agamemnon

Charlize Theron jako Kirke

Jon Bernthal jako Menelaos

jako Menelaos Himesh Patel

Bill Irwin

Samantha Morton

Elliot Page

Corey Hawkins

Travis Scott

Premiera "Odysei" w kinach jest zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.

Adam Kudyba 26.01.2026 09:03

