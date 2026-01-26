Zwiastun ujawnił, że znany raper zagra w Odysei. Myślałem, że to żart
"Odyseja" to jedno z najbardziej oczekiwanych tegorocznych filmowych widowisk. Obsada nowego filmu Christophera Nolana jest kosmiczna, a teraz okazuje się, że wzmocniło ją nowe nazwisko. Założę się o wszystko, że obecności tej postaci się nie spodziewaliście.
Spośród wielu interesujących pozycji filmowych 2026 roku prym zdecydowanie wiedzie "Odyseja", adaptacja słynnej powieści Homera. Gdy zastanawiano się, co Christopher Nolan wyreżyseruje po sukcesie "Oppenheimera", raczej niewielu spodziewało się, że skieruje swoją artystyczną uwagę ku mitologii greckiej. Wszystko wskazuje jednak na to, że brytyjsko-amerykański twórca znów zafunduje nam epickie, monumentalne, imponujące wizualnie kino z udziałem znakomitych aktorów.
Nowy członek obsady Odysei. Słynny raper zagra u Nolana
W ciągu ostatnich miesięcy stopniowo dochodziło do ujawniania kolejnych nazwisk, które są na liście biorących aktorski udział w "Odysei". Christopherowi Nolanowi nigdy nie można było odmówić przyciągania wielkich nazwisk: grali u niego Pacino, Williams, DiCaprio, Jackman, Bale, Downey Jr, Oldman, Murphy. W obsadzie "Odysei" również nie brakuje świetnych aktorów: w roli Odyseusza zobaczymy Matta Damona, jego żonę Penelopę zagra Anne Hathaway, a w ich syna Telemacha wcieli się Tom Holland.
Do listy głośnych nazwisk dołączył właśnie ktoś, kogo zupełnie się nie spodziewano. Okazuje się bowiem, że w "Odysei" pojawi się...Travis Scott. Tak, ten Travis Scott - amerykański raper, tekściarz i producent, nominowany do Grammy i MTV Video Music Awards. Jak podaje World of Reel, krótki spot z jego udziałem został wyemitowany podczas transmisji meczu o mistrzostwo AFC w lidze NFL na kanale Fox. Możecie go zobaczyć poniżej:
W nocy sieć zalały zdjęcia przedstawiające kadry z udziałem Travisa Scotta. Sytuacja ta wzbudziła spore emocje - jedni byli przekonani, że to fejk, inni zaś wyrażali sporą ekscytację perspektywą zobaczenia słynnego rapera w filmie Christophera Nolana. Póki co nie wiadomo, w kogo Scott się wcieli, jednak fakt, ze widzimy go dopiero teraz i na chwilę, może sugerować, że jego rola będzie dość skromna i ograniczona. Ostatecznie dowiemy się tego jednak za kilka miesięcy. Co ciekawe, Nolan i Scott mają już za sobą jedną współpracę. Jeden z utworów rapera, "The Plan", był główną piosenką, motywem przewodnim "Tenetu", filmu Nolana z 2020 roku. Co tym razem panowie wymyślili? Przekonamy się za kilka miesięcy.
Odyseja - obsada filmu
- Matt Damon jako Odyseusz
- Tom Holland jako Telemach
- Anne Hathaway jako Penelopa
- Robert Pattinson jako Antinus
- Zendaya jako Atena
- John Leguizamo jako Eumajos
- Mia Goth jako Melantho
- Lupita Nyong'o jako Klitajmestra
- Benny Safdie jako Agamemnon
- Charlize Theron jako Kirke
- Jon Bernthal jako Menelaos
- Himesh Patel
- Bill Irwin
- Samantha Morton
- Elliot Page
- Corey Hawkins
- Travis Scott
Premiera "Odysei" w kinach jest zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.
