Nowe zdjęcia wreszcie ujawniają postacie z Odysei. Zendaya zagra boginię

Każdy nowy dzień zbliża nas do premiery jednego z najbardziej oczekiwanych widowisk 2026 roku, czyli "Odysei" w reżyserii Christophera Nolana. Część ról obsadzonych w filmie aktorów została już ujawniona, inne zaś były tajemnicą. Dziś poznaliśmy kolejne informacje na temat postaci, w które wcielą się aktorzy. Długo istniejąca w przestrzeni publicznej pogłoska na temat jednej z bohaterek okazała się prawdą.

zendaya odyseja rola film
Gdy ogłoszono, że Christopher Nolan nakręci "Odyseję", wielu uznało to za dość zaskakujący ruch - reżyser wcześniej niespecjalnie słynął z tego typu kina. Słowo jednak stało się ciałem - na przestrzeni ostatnich miesięcy otrzymywaliśmy różne zdjęcia z planu, informacje, a nawet zapowiedź filmu. Z czasem do sieci przedostawały się też informacje dotyczące tego, w kogo wcielą się zaangażowani do projektu aktorzy. Dziś zostały odsłonięte kolejne karty w tym temacie.

Nolan odsłania karty. Potwierdziły się informacje o Zendayi

Nie ma wątpliwości co do tego, że "Odyseja" budzi spore emocje w świecie filmu. To adaptacja jednego z najsłynniejszych tytułów w historii literatury, bierze się za nią reżyser uznawany za wybitnego współczesnego twórcę, a liczba i nazwiska aktorów zaangażowanych w fabułę robią kosmiczne wrażenie. Wraz z premierą najnowszego numeru magazynu Empire, w internecie pojawiły się informacje, które rzucają nowe światło na obsadę "Odysei".

Jak podaje World of Reel, w tym momencie znamy trzy kolejne tożsamości aktorów i ich filmowych bohaterów. Pierwszym z nich jest Robert Pattinson, co do którego długo spekulowano, że może wcielić się w jednego z greckich bogów, Hermesa. Okazuje się, że jego postać będzie zdecydowanie bliższa ziemi - Pattinson wcieli się w Antinusa - jednego z mężczyzn, który zabiega o rękę opuszczonej przez Odyseusza Penelopy (Anne Hathaway). Dla aktora to druga współpraca z Nolanem - wcześniej zagrał kluczową rolę w "Tenecie".

Jedną z najchętniej dyskutowanych ról w "Odysei" była ta, która przypadła Zendayi. Filmowe wcielenie popularnej aktorki było przedmiotem wielu dywagacji, jednak najczęściej pojawiającą się pogłoską była ta, zgodnie z którą ma ona się wcielić w Atenę, boginię mądrości. Okazuje się, że to prawda - Zendaya sportretuje Atenę, która w opowiadanej przez Nolana historii ma, zgodnie z informacjami portalu, pełnić funkcję "boskiej opiekunki Odyseusza, prowadzącej go przez niebezpieczeństwa długiej podróży do domu". Nie ulega wątpliwości, że dla aktorki będzie to kolejny spektakularny rozdział w karierze - na koncie ma współpracę z Denisem Villeneuve, a teraz gra pod czujnym okiem innego wybitnego reżysera.

Ostatnim ujawnionym póki co bohaterem jest ten grany przez Johna Leguizamo, kolumbijsko-amerykańskiego aktora znanego z takich filmów jak "Moulin Rouge!", "John Wick 2", czy serialu "Dym". W jego przypadku od dawna było wiadomo, że otrzyma rolę na dalszym planie i rzeczywiście - Leguizamo wcieli się w Eumejosa - pasterza świń, który pomaga Odysowi w powrocie na Itakę.

W najbliższym czasie powinniśmy być świadkami kolejnych informacji na temat widowiska Nolana. Po sieci od dawna krąży informacja, że zwiastun "Odysei" ma zostać zaprezentowany w kinach jeszcze w grudniu, a konkretniej dołączony do premiery filmu "Avatar: Ogień i popiół". Mówi się, że wówczas może zostać pokazany pięciominutowy prolog.

Odyseja - obsada filmu

  • Matt Damon jako Odyseusz
  • Tom Holland jako Telemach
  • Anne Hathaway jako Penelopa
  • Robert Pattinson jako Antinus
  • Zendaya jako Atena
  • John Leguizamo jako Eumajos
  • Mia Goth jako Melantho
  • Lupita Nyong'o jako Klitajmestra
  • Benny Safdie jako Agamemnon
  • Charlize Theron jako Kirke
  • Jon Bernthal jako Menelaos
  • Himesh Patel
  • Bill Irwin
  • Samantha Morton
  • Elliot Page
  • Corey Hawkins

Premiera "Odysei" jest zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.

20.11.2025 09:47
