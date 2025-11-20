Nowe zdjęcia wreszcie ujawniają postacie z Odysei. Zendaya zagra boginię

Ładowanie...

Gdy ogłoszono, że Christopher Nolan nakręci "Odyseję", wielu uznało to za dość zaskakujący ruch - reżyser wcześniej niespecjalnie słynął z tego typu kina. Słowo jednak stało się ciałem - na przestrzeni ostatnich miesięcy otrzymywaliśmy różne zdjęcia z planu, informacje, a nawet zapowiedź filmu. Z czasem do sieci przedostawały się też informacje dotyczące tego, w kogo wcielą się zaangażowani do projektu aktorzy. Dziś zostały odsłonięte kolejne karty w tym temacie.

REKLAMA

Nolan odsłania karty. Potwierdziły się informacje o Zendayi

Nie ma wątpliwości co do tego, że "Odyseja" budzi spore emocje w świecie filmu. To adaptacja jednego z najsłynniejszych tytułów w historii literatury, bierze się za nią reżyser uznawany za wybitnego współczesnego twórcę, a liczba i nazwiska aktorów zaangażowanych w fabułę robią kosmiczne wrażenie. Wraz z premierą najnowszego numeru magazynu Empire, w internecie pojawiły się informacje, które rzucają nowe światło na obsadę "Odysei".

Jak podaje World of Reel, w tym momencie znamy trzy kolejne tożsamości aktorów i ich filmowych bohaterów. Pierwszym z nich jest Robert Pattinson, co do którego długo spekulowano, że może wcielić się w jednego z greckich bogów, Hermesa. Okazuje się, że jego postać będzie zdecydowanie bliższa ziemi - Pattinson wcieli się w Antinusa - jednego z mężczyzn, który zabiega o rękę opuszczonej przez Odyseusza Penelopy (Anne Hathaway). Dla aktora to druga współpraca z Nolanem - wcześniej zagrał kluczową rolę w "Tenecie".

Jedną z najchętniej dyskutowanych ról w "Odysei" była ta, która przypadła Zendayi. Filmowe wcielenie popularnej aktorki było przedmiotem wielu dywagacji, jednak najczęściej pojawiającą się pogłoską była ta, zgodnie z którą ma ona się wcielić w Atenę, boginię mądrości. Okazuje się, że to prawda - Zendaya sportretuje Atenę, która w opowiadanej przez Nolana historii ma, zgodnie z informacjami portalu, pełnić funkcję "boskiej opiekunki Odyseusza, prowadzącej go przez niebezpieczeństwa długiej podróży do domu". Nie ulega wątpliwości, że dla aktorki będzie to kolejny spektakularny rozdział w karierze - na koncie ma współpracę z Denisem Villeneuve, a teraz gra pod czujnym okiem innego wybitnego reżysera.

Ostatnim ujawnionym póki co bohaterem jest ten grany przez Johna Leguizamo, kolumbijsko-amerykańskiego aktora znanego z takich filmów jak "Moulin Rouge!", "John Wick 2", czy serialu "Dym". W jego przypadku od dawna było wiadomo, że otrzyma rolę na dalszym planie i rzeczywiście - Leguizamo wcieli się w Eumejosa - pasterza świń, który pomaga Odysowi w powrocie na Itakę.

W najbliższym czasie powinniśmy być świadkami kolejnych informacji na temat widowiska Nolana. Po sieci od dawna krąży informacja, że zwiastun "Odysei" ma zostać zaprezentowany w kinach jeszcze w grudniu, a konkretniej dołączony do premiery filmu "Avatar: Ogień i popiół". Mówi się, że wówczas może zostać pokazany pięciominutowy prolog.

Odyseja - obsada filmu

Matt Damon jako Odyseusz

Tom Holland jako Telemach

Anne Hathaway jako Penelopa

Robert Pattinson jako Antinus

Zendaya jako Atena

John Leguizamo jako Eumajos

Mia Goth jako Melantho

Lupita Nyong'o jako Klitajmestra

Benny Safdie jako Agamemnon

Charlize Theron jako Kirke

Jon Bernthal jako Menelaos

Himesh Patel

Bill Irwin

Samantha Morton

Elliot Page

Corey Hawkins

Premiera "Odysei" jest zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.

REKLAMA

Więcej o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 20.11.2025 09:47

Ładowanie...