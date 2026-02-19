Bad Bunny zagra w filmie. Główna rola i mega mocna ekipa
Bad Bunny zagra swoją pierwszą główną rolę. W filmie "Porto Rico" wystąpi u boku nie byle kogo, bo Edwarda Nortona, Javiera Bardema i Viggo Mortensena. Pozostali członkowie ekipy również zaskakują.
Szał na Bad Bunny'ego trwa. Po występie na Super Bowl Halftime Show pojawiła się informacja, że światła reflektorów znów będą skierowane na portorykańskiego artystę. Tym razem nie na estradzie, a na planie zdjęciowym - Benito Antonio Martínez Ocasio zagra główną rolę w dramacie historycznym "Porto Rico", który zostanie wyreżyserowany przez innego portorykańskiego rapera. Wokaliście na ekranie partnerować będą Edward Norton, Javier Badem i Viggo Mortensen.
Bad Bunny zagra główną rolę w filmie Porto Rico. W obsadzie Norton, Bardem i Mortensen
Spostrzegawczy widzowie z pewnością zdają sobie sprawę, że nie będzie to pierwszy popis aktorski Bad Bunny'ego. Rapera można było zobaczyć na wielkich ekranach już wcześniej. Ostatnio pojawił się na ekranie w drobnej roli Colorado w filmie "Złodziej z przypadku" Darrena Aronofsky'ego, a wcześniej zagrał w takich produkcjach jak "Farciarz Gilmore 2", "Cassandro", "Bullet Train" czy "Szybcy i wściekli 9".
Za kamerą produkcji "Porto Rico" stanie René Pérez Joglar, portorykański raper nagrodzony Grammy, znany jako Residente. Będzie to jego debiut fabularny. Fabuła na ten moment nie jest znana - wiadomo tylko, że film będzie "epickim karaibskim westernem" i "wciągającą opowieścią inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami".
Od dziecka marzyłem o nakręceniu filmu o moim kraju. Prawdziwa historia Portoryko zawsze była otoczona kontrowersjami. Ten film to potwierdzenie tego, kim jesteśmy - opowiedziane z intensywnością i szczerością, na jaką zasługuje nasza historia
- powiedział reżyser.
Joglar zajął się również pisaniem scenariusza wraz z Alexandrem Dinelarisem, nagrodzonym Oscarem scenarzystą filmów "Birdman" i "Zjawa", który jest również producentem wykonawczym filmu "Porto Rico". Film produkował będzie również m.in. Norton, który powiedział:
Ten film wpisuje się w tradycję filmów, które głęboko kochamy, od "Ojca Chrzestnego" po "Gangi Nowego Jorku", które z jednej strony zachwycają nas dramatem, kultowymi postaciami i epokami, a z drugiej zmuszają do zmierzenia się z mroczną historią ukrytą pod amerykańską narracją idealizmu. Wszyscy wiedzą, jakim poetą języka i rytmu jest René. Teraz zobaczą również, jakim wizjonerem wizualnym jest. Połączenie jego i Bad Bunny'ego, by opowiedzieć prawdziwą historię korzeni Portoryko, będzie jak znalezienie przez płomień dynamitu, który na niego czekał.
Zapowiada się zatem mocna produkcja z mocną ekipą, która z pewnością wzbudzi wśród widzów zainteresowanie. Czekamy.
