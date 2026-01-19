REKLAMA
Taco Hemingway ogłosił dodatkowy koncert. Ostatnia szansa

Taco Hemingway ogłosił drugą datę na koncert w Warszawie. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Anna Bortniak
taco hemingway druga data warszawa kiedy sprzedaz biletow
W niedzielę w mediach społecznościowych pojawił się tajemniczy wpis, który wywołał falę spekulacji. Na profilu wytwórni 2020 pojawiło się zdjęcie Stadionu Narodowego z napisem "Ostatni...?", który mógł oznaczać, że Taco Hemingway szykuje dla swoich fanów niespodziankę. Internauci byli bowiem przekonani, że komunikat nawiązuje nie tylko do tytułu ostatniego kawałka albumu "Latarnie wszędzie dawno zgasły", ale że coś musi się za nim kryć. I mieli rację.

Druga data na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Kiedy sprzedaż biletów?

W poniedziałek, 19 stycznia, ogłoszono, że Taco Hemingway zagra jeszcze jeden koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Fani mieli rację, choć pomylili się w innej kwestii - wiele osób było przekonanych, że raper zagra w Warszawie drugi raz, ale na sam koniec. Tak się jednak nie stało. Wiadomo już, że dodatkowy koncert odbędzie się 22 maja 2026 r., czyli dzień przed drugim występem w Warszawie.

Wszystkie pozostałe daty zostały wyprzedane, a zatem niedawno ogłoszony koncert na warszawskim stadionie to ostatnia szansa na zakup biletu. Tym razem przedsprzedaż najpewniej się nie odbędzie - z informacji wynika, że bilet będzie można kupić wyłącznie w ramach ogólnej sprzedaży, która wystartuje 26 stycznia o godzinie 12:00 w serwisie eBilet.

Co ważne - dystrybutor biletów poinformował, że osoby, które kupiły bilety na koncert 23 maja, będą mogły je wymienić na nową datę 22 maja. Wymiana biletów będzie możliwa od 19 stycznia od godziny 15:00 do 21 stycznia również do godziny 15:00.

Trasa 2026 tttour Taco Hemingwaya odbędzie się w maju przyszłego roku. Oto harmonogram trasy:

  • 8-9 maja - Hala Stulecia, Wrocław
  • 15-16 maja - Ergo Arena, Gdańsk/Sopot
  • 22-23 maja - PGE Narodowy, Warszawa
  • 30-31 maja - Tauron Arena, Kraków

19.01.2026 17:34
