To nie koniec Opowieści podręcznej. Nowy serial ma już datę premiery

W kwietniu minionego roku zadebiutował szósty, a zarazem finałowy sezon serialu "Opowieść podręcznej". Adaptacja bestsellerowej powieści kanadyjskiej pisarki Margaret Atwood z Elizabeth Moss w roli głównej doczekała się ponad 90 wyróżnień, w tym dwóch Złotych Globów i kilkunastu nagród Emmy, co oznaczało, że powrót do Gilead będzie bardziej niż pewny. Teraz wiadomo już, że to na pewno nie koniec tej historii - produkcji doczeka się nowego rozdziału, jakim będzie serialowa ekranizacja powieści "Testamenty".

Testamenty - kiedy premiera serialu? To kontynuacja Opowieści podręcznej

Serial "Testamenty" to sequel "Opowieści podręcznej", który zadebiutuje w Disney+ już 8 kwietnia 2026 roku. Oznacza to, że premiera nastąpi właściwie rok po finale oryginalnej produkcji. W dniu premiery użytkownicy będą mogli zapoznać się z trzema pierwszymi odcinkami, natomiast kolejne epizody będą pojawiały się w Disney+ co tydzień w środę.

Akcja "Testamentów" rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z "Opowieści podręcznej" w dystopijnej teokracji Gilead. Tym razem głównymi bohaterkami będą dwie nastolatki - posłuszna i pobożna Agnes oraz nowo przybyła konwertytka Daisy. Uczęszczające do elitarnej szkoły dla przyszłych żon dziewczęta będą musiały stawić czoła surowym zasadom - ciotka Lydia wymaga bowiem bezwzględnego posłuszeństwa, tłumacząc je boskim prawem. Więź nastolatek sprawi jednak, że ich życie zostanie wywrócone do góry nogami, a w obliczu narzucanych małżeństw i życia w całkowitym podporządkowaniu, bohaterki będą zmuszone odnaleźć sojuszników, by zawalczyć o swoją wolność.

Kadr z serialu "Testamenty". Fot. materiały prasowe

W obsadzie głównej serialu znalazły się: Ann Dowd jako ciotka Lydia i Chase Infiniti jako córka June Osborne Agnes/Hannah. Obok nich na ekranie pojawią się: Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya oraz Kira Guloien. Na ten moment nie potwierdzono udziału Moss.

Showrunnerem i producentem wykonawczym produkcji jest Bruce Miller. Pozostałymi producentami wykonawczymi są Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears oraz Mike Barker, który wyreżyserował także pierwsze 3 odcinki.

Anna Bortniak 27.01.2026 10:59

