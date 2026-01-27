REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

To nie koniec Opowieści podręcznej. Nowy serial ma już datę premiery

"Opowieść podręcznej" doczeka się kontynuacji. Rok po finale oryginalnego serialu wyznaczono datę premierę kolejnej adaptacji powieści Margaret Atwood o tytule "Testamenty". Kiedy premiera?

Anna Bortniak
testamenty data premiery opowiesc podrecznej sequel
REKLAMA

W kwietniu minionego roku zadebiutował szósty, a zarazem finałowy sezon serialu "Opowieść podręcznej". Adaptacja bestsellerowej powieści kanadyjskiej pisarki Margaret Atwood z Elizabeth Moss w roli głównej doczekała się ponad 90 wyróżnień, w tym dwóch Złotych Globów i kilkunastu nagród Emmy, co oznaczało, że powrót do Gilead będzie bardziej niż pewny. Teraz wiadomo już, że to na pewno nie koniec tej historii - produkcji doczeka się nowego rozdziału, jakim będzie serialowa ekranizacja powieści "Testamenty".

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Testamenty - kiedy premiera serialu? To kontynuacja Opowieści podręcznej

Serial "Testamenty" to sequel "Opowieści podręcznej", który zadebiutuje w Disney+ już 8 kwietnia 2026 roku. Oznacza to, że premiera nastąpi właściwie rok po finale oryginalnej produkcji. W dniu premiery użytkownicy będą mogli zapoznać się z trzema pierwszymi odcinkami, natomiast kolejne epizody będą pojawiały się w Disney+ co tydzień w środę.

Akcja "Testamentów" rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z "Opowieści podręcznej" w dystopijnej teokracji Gilead. Tym razem głównymi bohaterkami będą dwie nastolatki - posłuszna i pobożna Agnes oraz nowo przybyła konwertytka Daisy. Uczęszczające do elitarnej szkoły dla przyszłych żon dziewczęta będą musiały stawić czoła surowym zasadom - ciotka Lydia wymaga bowiem bezwzględnego posłuszeństwa, tłumacząc je boskim prawem. Więź nastolatek sprawi jednak, że ich życie zostanie wywrócone do góry nogami, a w obliczu narzucanych małżeństw i życia w całkowitym podporządkowaniu, bohaterki będą zmuszone odnaleźć sojuszników, by zawalczyć o swoją wolność.

Kadr z serialu "Testamenty". Fot. materiały prasowe

W obsadzie głównej serialu znalazły się: Ann Dowd jako ciotka Lydia i Chase Infiniti jako córka June Osborne Agnes/Hannah. Obok nich na ekranie pojawią się: Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya oraz Kira Guloien. Na ten moment nie potwierdzono udziału Moss.

Showrunnerem i producentem wykonawczym produkcji jest Bruce Miller. Pozostałymi producentami wykonawczymi są Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears oraz Mike Barker, który wyreżyserował także pierwsze 3 odcinki.

Serial "Testamenty" zadebiutuje w Disney+ 8 kwietnia 2026 roku. W dniu premiery zostaną udostępnione pierwsze 3 odcinki, a kolejne będą trafiać na platformę co tydzień w środę.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
27.01.2026 10:59
Tagi: Disney+Margaret AtwoodOpowieść podręcznej
Najnowsze
10:02
Agata Turkot doceniona za Dom dobry. Ta rola mnie rozerwała
Aktualizacja: 2026-01-27T10:02:08+01:00
9:57
Sydney Sweeney może mieć problemy z prawem. Powód? Bielizna
Aktualizacja: 2026-01-27T09:57:05+01:00
8:29
Stranger Things ma problem. Nowy serial zmieni stary serial
Aktualizacja: 2026-01-27T08:29:28+01:00
19:49
Użytkownicy Netfliksa zarywają nocki dla tego sci-fi. Jest genialne
Aktualizacja: 2026-01-26T19:49:44+01:00
17:15
Twórca Wikingów zrobił świetny serial. Muszę wam o nim opowiedzieć, bo wciąga
Aktualizacja: 2026-01-26T17:15:00+01:00
15:48
Potężna dawka sci-fi. Pierwsze opinie mówią wprost: arcydzieło
Aktualizacja: 2026-01-26T15:48:22+01:00
14:46
Naruto nareszcie w streamingu w Polsce. Gdzie obejrzymy kultowe anime online?
Aktualizacja: 2026-01-26T14:46:54+01:00
13:44
Netflix podał rozkład jazdy na luty 2026. Na te premiery czekały miliony
Aktualizacja: 2026-01-26T13:44:49+01:00
13:29
M3GAN 2.0 wreszcie w streamingu. Gdzie obejrzeć online kontynuację hitu?
Aktualizacja: 2026-01-26T13:29:04+01:00
12:36
Film o Melanii Trump zaraz w kinach. Ja pójdę, ale wy się zastanówcie
Aktualizacja: 2026-01-26T12:36:12+01:00
11:02
Hamnet to aktorski koncert. Chwalicie Buckley, a to Mescal powala
Aktualizacja: 2026-01-26T11:02:15+01:00
9:03
Zwiastun ujawnił, że znany raper zagra w Odysei. Myślałem, że to żart
Aktualizacja: 2026-01-26T09:03:26+01:00
8:52
Uwielbiany serial wrócił na Netfliksa. Minęło prawie 10 lat
Aktualizacja: 2026-01-26T08:52:21+01:00
14:15
Najlepsze horrory 2025 roku. Przerażające książki
Aktualizacja: 2026-01-25T14:15:00+01:00
13:29
Wielka gwiazda powróciła do 28 lat później. Omawiamy jej rolę
Aktualizacja: 2026-01-25T13:29:00+01:00
12:48
Nominowany do Oscara film Netfliksa jest mocny. Trudno uwierzyć w tę historię
Aktualizacja: 2026-01-25T12:48:22+01:00
12:08
Thriller Netfliksa mnie zmroził. Mocny film na faktach
Aktualizacja: 2026-01-25T12:08:00+01:00
11:02
Co już wiemy o Kolorach zła: Czerń? To będzie mocny film
Aktualizacja: 2026-01-25T11:02:00+01:00
10:00
Serial Spryciarz już do was leci. Kiedy premiera 2. sezonu?
Aktualizacja: 2026-01-25T10:00:00+01:00
9:09
HBO Max funduje zawrót głowy na weekend. Świetny thriller w serwisie
Aktualizacja: 2026-01-25T09:09:00+01:00
8:01
Użytkownicy Netfliksa prawie dwa lata czekali na tę chwilę. To będzie smutny bal
Aktualizacja: 2026-01-25T08:01:00+01:00
17:58
Czy Hamnet jest oparty na faktach? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-01-24T17:58:46+01:00
14:29
Muzyczny hit już w streamingu. Jeremy Allen White wymiata
Aktualizacja: 2026-01-24T14:29:00+01:00
13:19
Wszystkie Kolory zła. W jakiej kolejności czytać kryminały?
Aktualizacja: 2026-01-24T13:19:00+01:00
12:15
Trzyma w napięciu bardziej niż niejeden thriller. Cudny film wreszcie online
Aktualizacja: 2026-01-24T12:15:00+01:00
11:49
Najlepsza rola Tomasza Kota. Nie zapomnę jej na długo
Aktualizacja: 2026-01-24T11:49:00+01:00
10:14
Ale się porobiło na Disney+. Użytkownicy oszaleli
Aktualizacja: 2026-01-24T10:14:00+01:00
9:10
Użytkownicy Prime Video ścigają doskonałe dreszczowce. Ciągle im mało
Aktualizacja: 2026-01-24T09:10:38+01:00
8:35
Netflix przypomniał mi o tym druzgocącym thrillerze. Nie ma złych ocen
Aktualizacja: 2026-01-24T08:35:00+01:00
7:01
Czy będzie 28 lat później 3? Właśnie to chciałem usłyszeć
Aktualizacja: 2026-01-24T07:01:00+01:00
20:33
Doskonały serial Apple TV wrócił. Nie wierzyłam, że 2. sezon będzie tak dobry
Aktualizacja: 2026-01-23T20:33:00+01:00
20:16
Jak się z tego filmu wychodzi? Nowa adaptacja kultowej gry to porażka
Aktualizacja: 2026-01-23T20:16:00+01:00
19:55
Kiedy premiera serialowej Lalki na Nefliksie? Jeszcze poczekamy, ale warto
Aktualizacja: 2026-01-23T19:55:00+01:00
19:34
Disney+ wypuścił obrzydliwy serial. Nie mogłam się oderwać
Aktualizacja: 2026-01-23T19:34:29+01:00
16:15
Nowy serial Marvela szokuje. Pamiętasz terrorystę sprzed 13 lat?
Aktualizacja: 2026-01-23T16:15:01+01:00
16:14
Netflix po cichu skasował swój popularny serial. Fani rwą włosy z głowy
Aktualizacja: 2026-01-23T16:14:00+01:00
15:49
To sci-fi staje w obronie AI. Do tej pory nie mogę dojść do siebie
Aktualizacja: 2026-01-23T15:49:00+01:00
14:57
Najmocniejsze nowości Netfliksa na weekend. Kultowe kino i opowieść o oszuście
Aktualizacja: 2026-01-23T14:57:00+01:00
14:19
Stary Spider-Man pogrzebany. Nie będzie 4. filmu
Aktualizacja: 2026-01-23T14:19:59+01:00
11:24
Chalamet jak Marlon Brando. Aktor pobił historyczny rekord Oscarów
Aktualizacja: 2026-01-23T11:24:55+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA