"Oppenheimer" tylko dla dorosłych. To pierwszy taki film Nolana od ponad 20 lat

To będzie gorące lato. W lipcu dokładnie tego samego dnia do kin trafią jedne z najbardziej wyczekiwanych filmów roku. W "Barbie" Greta Gerwig pokaże kryzys egzystencjonalny najsłynniejszej lalki na świecie, a w "Oppenheimerze" Christophera Nolana zobaczymy narodziny bomby atomowej. Te tytuły nie mogłyby bardziej się od siebie różnić. Pierwszy z nich będzie kolorowy i wesoły, a drugi mroczny i poważny.



Nie zrozumcie mnie źle, "Barbie" nie jest skierowana do najmłodszych widzów, bo przecież otrzymała kategorię wiekową PG-13, czyli może zawierać treści nieodpowiednie dla osób poniżej 13 roku życia. Christopher Nolan pozwolił sobie natomiast na wiele więcej niż Greta Gerwig, bo "Oppenheimer" właśnie otrzymał R-kę, a więc skierowany jest do ludzi dorosłych.



