Netflix rzuca rękawicę Disneyowi. Koniecznie odpalcie tę animację od Sandlera

„Leo” w reżyserii Roberta Marianettiego, Roberta Śmigla i Davida Wachteneima jest drugim filmem animowanym od firmy Adama Sandlera - aktor występuje w nim w tytułowej roli obok m.in. Billa Burra, Cecily Strong, Jasona Alexandera, Sanie Sandler Jackie Sandler, Sunny Sandler i - rzecz jasna - Roba Schneidera. W przeciwieństwie do poprzednika, nową animację możemy zaliczyć do naprawdę udanych.



Wszyscy ci, którzy czują niedobór uniwersalnych produkcji dla całej rodziny, a czują się rozczarowani nową animacją Disneya, mogą wynagrodzić sobie zawód domowym seansem „Leo” - ta nowość świetnie robi wszystko to, za co cenimy wiele tytułów studia Myszki Miki. I potrafi autentycznie rozbawić.



