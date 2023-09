Komisja podjęła już decyzję. Ten film będzie nas reprezentował w wyścigu po Oscary 2024

Do Oscarów co prawda jeszcze daleka droga, ale gorączka związana z najpopularniejszymi nagrodami filmowymi na świecie już się rozpoczęła. Kolejne kraje wybierają produkcje, które będą je reprezentować w wyścigu po statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy. I my poznaliśmy właśnie naszego kandydata do tego zaszczytnego tytułu.