REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

HBO Max dodało film, który nie ma złych opinii. Najpewniej go nie widzieliście

Znakomite, a zarazem skandalicznie mało popularne coming-of-age wpadło na HBO Max. A pisząc „znakomite”, mam na myśli: jeden z najlepszych takich filmów ostatnich lat. Jeśli 100 proc. pozytywnych recenzji w Rotten Tomatoes to za mało, to pozwólcie mi przedstawić kilka zachęcających konkretów.

Michał Jarecki
ostatnie zanurzenie hbo max
REKLAMA

„Ostatnie zanurzenie” („Last Swim”) opowiada o przełomowym dniu w życiu Ziby Soofi, brytyjsko-irańskiej nastolatki, która właśnie ukończyła szkołę średnią z wybitnymi wynikami i dostała się na prestiżowy kierunek astrofizyki na University College London. Dziewczyna planuje świętować dzień ogłoszenia wyników z przyjaciółmi: Sheą, Merfem i Tarą, oraz nowo poznanym chłopakiem. Za fasadą szczęścia skrywa się jednak smutna tajemnica; świętowanie tak radosnego dnia jest zatrute przez skrywaną rozpacz. Życie, które dopiero się zaczyna, może zostać zrujnowane przez niebezpieczną chorobę. To zagrożenie rzuca cień na każdy rozpromieniony moment tego pięknego dnia, dręczy Soofi wizją niespełnionych marzeń.

REKLAMA

Co obejrzeć w HBO Max? Polecamy Ostatnie zanurzenie - Last Swim

Bezbłędny reżyserski debiut Sashy Nathwani (która napisała też skrypt z pomocą Helen Simmons) śledzi bohaterkę i jej paczkę przyjaciół przemierzających Londyn w upalny dzień, celebrujących zwycięstwo i rosnące szanse na świetlaną przyszłość w różnych punktach miasta - od ulubionego baru z falafelem, poprzez plaże nad jeziorem, aż po miejsce, z którego można podziwiać deszcz meteorytów na niebie. Jednocześnie konfrontują się z nadziejami, lękami i coraz bardziej odczuwalną świadomością przemijania. Bardzo cenię takie słodko-gorzkie punkty wyjścia: podczas gdy przyjaciele świętują koniec pewnego etapu i z nadzieją spoglądają w przyszłość, Ziba w sekrecie lęka się znacznie poważniejszego, ostatecznego finału.

Kino coming-of-age często upatruje sobie ten jeden, specyficzny moment w życiu: ulotną chwilę zawieszenia między młodością, niemalże dzieciństwem, a dorosłością. To ten okres, w którym wszystko wydaje się jeszcze możliwe, a jednocześnie gdzieś w trzewiach zaczyna narastać nieznany dotychczas lęk przed zmianami, nadchodzącą przyszłością, wspomnianym przemijaniem. „Ostatnie zanurzenie” rejestruje go po mistrzowsku.

Mimo pewnego ciężaru, który wynika z wątku głównej bohaterki, „Ostatnie zanurzenie” nie opiera się na przytłaczającym dramatyzmie. Obserwujemy, jak dziewczyna stara się przeżyć ten „idealny dzień”, jednocześnie mierząc się z myślą, że może być on pożegnaniem z dotychczasowym, przyjemnym życiem. W pewnym sensie - choć w innej skali - to specyficzne uczucie towarzyszy wielu z nas przez większość życia. Gdy już raz się pojawi, nie chce nas opuścić; czasem cichnie, by powrócić na kolejnym etapie zmian.

Ten kontrast jest tu świetnie podkreślony i to właśnie na nim bazuje ta opowieść. Z jednej strony mamy beztroskie włóczenie się po Londynie, rozmowy o przyszłości, drobne konflikty i śmiech. Z drugiej - poczucie kruchości, niepewności. Co ważne: twórcy świadomie unikają patosu. Choroba nie staje się tu pretekstem do melodramatycznej gry na emocjach, lecz czymś w rodzaju cichego tła, które nadaje dodatkowego znaczenia każdemu spojrzeniu, każdej decyzji.

Obraz szczyci się obłędną pracą pierwszoplanowej ekipy. Czwórka aktorów wcielających się w rozbrykaną paczkę przyjaciół Ziby emanuje wyczuwalną chemią: każde z nich wnosi na ekran coś innego.

Psotna energia, dystans, wrażliwość, rozbrajająca dzikość.

Te postacie są czymś więcej niż archetypami; artyści obdarzają je bogatym życiem wewnętrznym, kreśląc wiarygodne portrety zarazem pełnokrwistych i interesujących młodych osób, za którymi chce się podążać.

Oczywiście: rdzeniem poważniejszej tematyki jest tu przede wszystkim przejmujący wątek niewidzialnego wpływu przewlekłej choroby na zdrowie psychiczne oraz tego, jak łatwo cierpiąca osoba potrafi to cierpienie skrywać (choć w tle przewijają się też motywy emigranckich doświadczeń). Hekmat radzi sobie z tą kwestią znakomicie - przez większość czasu gra subtelnymi niuansami, a gdy trzeba, uderza w odważniejsze akcenty. 

Potwierdzam: w tym obrazie wszystko działa, jak należy. To piękny, poruszający, udany debiut reżyserski. Dopieszczony formalnie, empatyczny i niezwykle wzmacniający w przekazie. Warto.

Film obejrzysz tutaj:
HBO Max
OSTATNIE ZANURZENIE
HBO Max
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
31.01.2026 10:59
Tagi: Co obejrzeć?HBO Max
Najnowsze
9:59
Użytkownicy Disney+ chłoną piękne sci-fi jak substancję
Aktualizacja: 2026-01-31T09:59:00+01:00
9:05
Ale Prime Video ekipę zmontował. Ten film akcji kopie tyłki użytkownikom
Aktualizacja: 2026-01-31T09:05:26+01:00
8:17
W Wielkim Martym występuje Niania Frania. Ta prawdziwa
Aktualizacja: 2026-01-31T08:17:00+01:00
7:31
HBO Max: TOP 5 nowości na weekend, w tym kultowy horror
Aktualizacja: 2026-01-31T07:31:00+01:00
19:44
Catherine O'Hara nie żyje. Grała mamę w filmie Kevin sam w domu
Aktualizacja: 2026-01-30T19:44:36+01:00
19:13
Mistrz horroru powraca z thrillerem survivalowym. Ależ mi go brakowało
Aktualizacja: 2026-01-30T19:13:00+01:00
19:12
Taco Hemingway na celowniku. Tak, chodzi o lek
Aktualizacja: 2026-01-30T19:12:35+01:00
17:21
Czy Future Man dostanie 4. sezon? Genialne sci-fi obejrzysz tylko na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-01-30T17:21:00+01:00
17:01
Serial Apple TV rozzłościł widzów. 2. sezon i tak powstanie
Aktualizacja: 2026-01-30T17:01:52+01:00
15:55
Disney+ rozgrzewa nowościami na luty 2026. Doskonałe premiery
Aktualizacja: 2026-01-30T15:55:00+01:00
15:36
Gwiazda Harry'ego Pottera w obsadzie Białego Lotosu. Co za zaskoczenie
Aktualizacja: 2026-01-30T15:36:00+01:00
15:13
Timothee Chalamet to nowa ikona kina. Nawróciłem się na bycie jego fanem
Aktualizacja: 2026-01-30T15:13:00+01:00
14:51
Uroczysta premiera filmu Zapiski śmiertelnika z udziałem gwiazd
Aktualizacja: 2026-01-30T14:51:50+01:00
14:33
Ostatnia szansa na Burgera Drwala. Oferta zaraz się kończy
Aktualizacja: 2026-01-30T14:33:00+01:00
14:10
Widziałem wielu złych bohaterów w serialach. Ale teraz SkyShowtime przegiął
Aktualizacja: 2026-01-30T14:10:29+01:00
13:37
Kwiat Jabłoni zapowiada przerwę. To będzie długa cisza
Aktualizacja: 2026-01-30T13:37:58+01:00
12:06
Darren Aronofsky stworzył serial AI. Co za okrutny żart
Aktualizacja: 2026-01-30T12:06:38+01:00
11:11
Użytkownicy Prime Video wzruszają się przy serialu wojennym. To perła telewizji
Aktualizacja: 2026-01-30T11:11:38+01:00
9:39
Co łączy Wonder Mana i nowego Spider Mana? Więcej, niż myślicie
Aktualizacja: 2026-01-30T09:39:41+01:00
9:35
Poruszający easter-egg w Avatarze. Ten szczegół umyka widzom
Aktualizacja: 2026-01-30T09:35:05+01:00
8:19
Kapitan Marvel do piachu. To przez Sadie Sink w Spider-Manie
Aktualizacja: 2026-01-30T08:19:47+01:00
21:36
Fallout za darmo. Nie potrzebujesz Prime Video, by obejrzeć serial
Aktualizacja: 2026-01-29T21:36:12+01:00
20:02
Fallout to przyszłość, ale nie nasza. Jak rozwidla się oś czasu?
Aktualizacja: 2026-01-29T20:02:56+01:00
20:02
Nowy serial Marvela pobił rekord. Szybko poszło
Aktualizacja: 2026-01-29T20:02:10+01:00
19:30
Kultowe kino i uwielbiany serial. 5 mega nowości Netfliksa na weeeknd
Aktualizacja: 2026-01-29T19:30:00+01:00
16:18
Miał być paździerz, jest dobry film akcji. Niespodzianka od Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-29T16:18:00+01:00
15:17
Amazon wydał majątek na film o pierwszej damie. Jest beka, bo nikt nie chce go oglądać
Aktualizacja: 2026-01-29T15:17:00+01:00
13:55
Wielkie fantasy dostanie i filmy, i seriale. Gandalf i Geralt dzisiaj nie zasną
Aktualizacja: 2026-01-29T13:55:42+01:00
12:32
Bridgertonowie stracili żar, ale to nie problem. 4. sezon mnie zachwycił
Aktualizacja: 2026-01-29T12:32:11+01:00
10:26
Reżyser wyciąga szwy z Frankensteina. Będzie dłuższa wersja filmu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-29T10:26:33+01:00
10:11
Co dalej z Prawnikiem z Lincolna? Netflix ma plan na 5. sezon
Aktualizacja: 2026-01-29T10:11:25+01:00
9:14
Tego nie dowiesz się z Grzeszników. Twórcy zdradzili historię bohaterów
Aktualizacja: 2026-01-29T09:14:34+01:00
20:22
Wraca ulubiony kryminał Polaków. Disney+ jednak nie zapomniał o nowych odcinkach
Aktualizacja: 2026-01-28T20:22:00+01:00
19:01
TOP 1 Netfliksa i takie zaskoczenie. Tego się nie spodziewałam
Aktualizacja: 2026-01-28T19:01:00+01:00
18:13
Amerykanie szykują remake polskiego filmu. Wiemy, kto zagra influencerkę fitness
Aktualizacja: 2026-01-28T18:13:17+01:00
17:12
Czy Fałszerz od Netfliksa nas oszukał? Wyjaśniamy zakończenie hitowego kryminału
Aktualizacja: 2026-01-28T17:12:00+01:00
15:38
Netflix zapowiada powrót Berlina. Największy skok w historii uniwersum
Aktualizacja: 2026-01-28T15:38:25+01:00
15:16
Czy to koniec najlepszego serialu Apple'a? Jest oficjalne oświadczenie
Aktualizacja: 2026-01-28T15:16:00+01:00
14:29
Ted Lasso wraca z 4. sezonem. Kiedy pierwszy trening?
Aktualizacja: 2026-01-28T14:29:28+01:00
13:07
Projekt Hail Mary to kosmiczny hit. Co ma wspólnego z Marsjaninem?
Aktualizacja: 2026-01-28T13:07:24+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA