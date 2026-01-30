Kwiat Jabłoni zapowiada przerwę. To będzie długa cisza

Ładowanie...

Nie ulega wątpliwości, że słuchacze mieli prawo się za Kwiatem Jabłoni stęsknić. "Pokaz slajdów", czyli najnowszy album Kasi i Jacka Sienkiewiczów, członków zespołu, ukazał się w 2023 roku. Od tamtej pory w streamingu pojawiały się tylko single, takie jak "Poproszę więcej siebie", "Lekkość" czy "Burza". Rodzeństwo nie angażowało się jednak w żadne większe projekty, co bardzo zmartwiło fanów zespołu.

Mimo że już za kilka dni zadebiutuje "Przesilenie", czyli najnowszy album grupy z aranżacjami orkiestrowymi utworów, Kasia i Jacek zapowiedzieli, że zespół czeka zawieszenie działalności. Ujawnili, dlaczego.

Kwiat Jabłoni zapowiada przerwę. Dlaczego zespół zawiesza działalność?

Kasia i Jacek Sienkiewiczowie w rozmowie z Filipem Borowiakiem z Wirtualnej Polski potwierdzili, że po trasie koncertowej Przesilenie Tour, która rozpocznie się w połowie lutego, robią sobie przerwę.

Na chwilkę odpoczniemy, na jakiś czas. To nie będzie pewnie wiele lat, bo niektórzy myślą, że my po prostu zarzucamy ten Kwiat i idziemy w zupełnie inną stronę. To będzie po prostu jakiś moment odpoczynku, złapania oddechu i takiego dystansu, żeby też stworzyć coś z Kwiatem nowego i świeżego, ale też w tym czasie podziałać sobie samemu - wyjaśniła Kasia.

Kwiat Jabłoni ujawnił, że myśl o zrobieniu przerwy w tworzeniu muzyki w ramach wspólnego projektu pojawiła się w zeszłym roku.

Wydaje mi się, że my z Kasią, chociaż się dobrze rozumiemy muzycznie, i myślę, że ten projekt też to pokazuje, bardzo potrzebujemy oddechu na swoje własne działalności. Po prostu. I nawet nie chodzi tylko o oddech od siebie, bo oczywiście to też jest zdrowe, żeby po jakimś intensywnym czasie wspólnej pracy się rozejść i porobić rzeczy samodzielnie, ale wydaje mi się, że zarówno Kasia, jak i ja mamy w głowach taki wizje swojej twórczości, które się trochę nie mieszą w naszym myśleniu o Kwiecie - dodał Jacek.

Album "Przesilenie" zadebiutuje już za kilka dni, 6 lutego. Niedługo po premierze Kwiat Jabłoni wyruszy w trasę koncertową Przesilenie Tour, która obejmie takie miasta jak Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław i Warszawa. Trasa rozpocznie się 15 lutego i będzie trwała do 28 kwietnia.

Anna Bortniak 30.01.2026 13:37

