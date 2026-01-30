REKLAMA
Kwiat Jabłoni zapowiada przerwę. To będzie długa cisza

Kwiat Jabłoni na jakiś planuje zawiesić swoją działalność. Kasia i Jacek Sienkiewiczowie, członkowie zespołu, ujawnili, dlaczego chcą zrobić przerwę od wspólnego tworzenia muzyki.

Anna Bortniak
kwiat jabloni przerwa zespol ogloszenie
Nie ulega wątpliwości, że słuchacze mieli prawo się za Kwiatem Jabłoni stęsknić. "Pokaz slajdów", czyli najnowszy album Kasi i Jacka Sienkiewiczów, członków zespołu, ukazał się w 2023 roku. Od tamtej pory w streamingu pojawiały się tylko single, takie jak "Poproszę więcej siebie", "Lekkość" czy "Burza". Rodzeństwo nie angażowało się jednak w żadne większe projekty, co bardzo zmartwiło fanów zespołu.

Mimo że już za kilka dni zadebiutuje "Przesilenie", czyli najnowszy album grupy z aranżacjami orkiestrowymi utworów, Kasia i Jacek zapowiedzieli, że zespół czeka zawieszenie działalności. Ujawnili, dlaczego.

Kwiat Jabłoni zapowiada przerwę. Dlaczego zespół zawiesza działalność?

Kasia i Jacek Sienkiewiczowie w rozmowie z Filipem Borowiakiem z Wirtualnej Polski potwierdzili, że po trasie koncertowej Przesilenie Tour, która rozpocznie się w połowie lutego, robią sobie przerwę.

Na chwilkę odpoczniemy, na jakiś czas. To nie będzie pewnie wiele lat, bo niektórzy myślą, że my po prostu zarzucamy ten Kwiat i idziemy w zupełnie inną stronę. To będzie po prostu jakiś moment odpoczynku, złapania oddechu i takiego dystansu, żeby też stworzyć coś z Kwiatem nowego i świeżego, ale też w tym czasie podziałać sobie samemu

- wyjaśniła Kasia.

Kwiat Jabłoni ujawnił, że myśl o zrobieniu przerwy w tworzeniu muzyki w ramach wspólnego projektu pojawiła się w zeszłym roku.

Wydaje mi się, że my z Kasią, chociaż się dobrze rozumiemy muzycznie, i myślę, że ten projekt też to pokazuje, bardzo potrzebujemy oddechu na swoje własne działalności. Po prostu. I nawet nie chodzi tylko o oddech od siebie, bo oczywiście to też jest zdrowe, żeby po jakimś intensywnym czasie wspólnej pracy się rozejść i porobić rzeczy samodzielnie, ale wydaje mi się, że zarówno Kasia, jak i ja mamy w głowach taki wizje swojej twórczości, które się trochę nie mieszą w naszym myśleniu o Kwiecie

- dodał Jacek.

Album "Przesilenie" zadebiutuje już za kilka dni, 6 lutego. Niedługo po premierze Kwiat Jabłoni wyruszy w trasę koncertową Przesilenie Tour, która obejmie takie miasta jak Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław i Warszawa. Trasa rozpocznie się 15 lutego i będzie trwała do 28 kwietnia.

