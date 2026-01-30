REKLAMA
Darren Aronofsky stworzył serial AI. Co za okrutny żart

Darren Aronofsky to jeden z najważniejszych reżyserów współczesnego kina. Swoim ostatnim filmem pokazał, że nie boi się wypływać na nieznane wody, eksperymentować. To co jednak zrobił teraz, to już - niezwykle szkodliwa - przesada. Jego zapowiedzi prób przeszczepienia AI do procesu twórczego stały się ciałem.

Adam Kudyba
serial ai darren aronofsky
Każdy typ kina ma swojego fachowca. Darren Aronofsky od dawna ma opinię twórcy, który serwuje swoim widzom intensywne, emocjonalne przeżycia, nie boi się szoku i dosadności. To autor takich filmów jak "Zapaśnik", "Czarny łabędź" czy "Wieloryb" - te i inne tytuły wpisują się w powyższy opis. Ostatni film Aronofskiego, "Złodziej z przypadku" był sporą odmianą w dorobku reżysera - to w dużej mierze luźna, kryminalna komedia, której nie powstydziłby się Guy Ritchie. Od jakiegoś czasu Aronofsky, posiadający polskie obywatelstwo od 2024 roku, sympatyzuje ze sztuczną inteligencją, czego dowód właśnie otrzymaliśmy. Nie wiem, czy chciałem to widzieć.

Aronofsky stworzył serial AI o początkach Ameryki. Wygląda okropnie

W 2025 roku Aronofsky założył Primordial Soup - kreatywne studio, którego podstawowym założeniem jest innowacyjność w opowiadaniu historii poprzez integrację sztucznej inteligencji z procesem tworzenia filmów. Brzmi to bardzo pięknie i szczytnie, zwłaszcza w dobie, gdy AI postrzegane jest przez branżę przede wszystkim jako zagrożenie, potencjalne pozbawiające pracy np. scenarzystów i zdecydowanie tańsze w użyciu. Mimo niewątpliwie ryzykownego ruchu ze strony Aronofskiego, raczej nie spodziewano się, że pójdzie on tak daleko.

Do sieci trafił zwiastun "On This Day...1776". Czym jest owa produkcja? To animowany serial, który nawiązuje i odtwarza wydarzenia z tytułowego roku, powszechnie uznawanego za rozpoczynający niepodległość Stanów Zjednoczonych - to we wspomnianym roku, 4 lipca, Kongres Kontynentalny uchwala Deklarację Niepodległości, której głównym autorem był Thomas Jefferson.

Nie ulega wątpliwości, że to istotny moment, jeśli chodzi o udział AI w tworzeniu produkcji serialowych i filmowych. Choć sztuczna inteligencja była i wciąż jest ważnym tematem w kontekście pracy aktorów, scenarzystów i innych szeroko pojętych twórców, do tej pory żadne wielkie nazwisko nie zdecydowało się sygnować takiego projektu, otwarcie wprowadzającego sztuczną inteligencję w proces tworzenia. "On This Day...1776" udowadnia, że Aronofsky jest przyjacielem takich rozwiązań.

Serial stworzony przez słynnego reżysera opowiada krótkie historie, których głównym motywem jest wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Jak możemy się dowiedzieć chociażby od Variety, Aronofsky, będący producentem wykonawczym serialu, wykorzystuje do tego narzędzia chociażby w postaci technologii stworzonej przez Google DeepMind. Studio założone przez reżysera twierdzi jednak, że projekt nie jest pozbawiony "ludzkiego pierwiastka" - aktorzy ze związku zawodowego SAG-AFTRA mieli bowiem użyczyć głosu postaciom w serialu.

Pierwsze dwa odcinki "On This Day...1776" są już dostępne na YouTube'owym kanale Time - tam również będą się pojawiać kolejne epizody. Możecie je zobaczyć poniżej:

Paradoksalnie, jakkolwiek sztucznie wygląda to, co widzimy na tych, stworzonych przez sztuczną inteligencję odcinkach, może być mieczem obosiecznym - materiałem, który ostatecznie udowodni, że nie ma żadnych szans na to, by robić filmy lub seriale AI, które będą w stanie konkurować jakością z prawdziwym, klasycznym kinem. Z jednej strony sztuczna inteligencja jest realnym zagrożeniem, ale z drugiej - takie jej użycie jak powyżej tylko podkreśla, że kino stoi bardzo wiele poziomów wyżej i nie jest do zastąpienia. Tak więc Aronofsky, chcąc być pionierem wprowadzania AI do filmu, może równocześnie być grabarzem własnej wizji.

Adam Kudyba
30.01.2026
Darren Aronofsky sztuczna inteligencja
