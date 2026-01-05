Fani Outlandera zaniepokojeni słowami aktora. Finał może rozczarować

Ładowanie...

Zdjęcia do 8. sezonu „Outlandera” dobiegły końca we wrześniu 2024 r. Jednak w wywiadzie dla „People” Heughan wyjaśnił, że szczegóły dotyczące finału wciąż owiane są tajemnicą - i to nawet dla obsady, która przecież stanowi istotną część procesu produkcyjnego. Brzmi to bardzo dziwnie, ale na ten moment aktorzy, podobnie jak widzowie, muszą po prostu czekać i zobaczyć, jak twórcy ostatecznie uformują ostatni rozdział tej serii.

Outlander: finał jak Gra o tron?

Tak naprawdę nie mamy pojęcia, jak to się kończy. Coś tam wiemy, ale przekonamy się sami dopiero po zmontowaniu całości.

Heughan ma nadzieję, że wierni widzowie „Outlandera” będą zadowoleni z finału. Dodał, iż znaleźli się w bardzo dziwnej sytuacji, bo serial skończy się przed premierą ostatniej powieści z cyklu (podobnie jak w przypadku „Gry o tron”), więc „nie ma pewności, czy udało im się trafić w to, czego chciała autorka, czy może poszli w zupełnie przeciwnym kierunku”. Tak czy inaczej, aktor ma nadzieję, że on i ekipa twórcza oddali tej historii sprawiedliwość.

Wiesz, to trudne. Jak zakończyć taki serial? Oczywiście nie dokończyliśmy książek. Musieliśmy zakończyć nasz serial, więc w pewnych aspektach odchodzimy od oryginału, ale dla nas to było satysfakcjonujące i naprawdę zależało nam, by zakończyć to właściwie.”

Nadchodzący sezon pojawi się rok po szokującym finale 7. sezonu - w marcu 2026 r. W Polsce produkcja jest dostępna na Netfliksie.



Przypomnę: „Outlander” jest adaptacją cyklu powieści Diany Gabaldon, opowiadającego o pielęgniarce z czasów II wojny światowej, która przenosi się w XVIII w. i zakochuje w szkockim góralu (Highlanderze). Choć serial dobiega końca, Gabaldon wciąż nie ukończyła dziesiątej, ostatniej książki z serii - co oznacza, że telewizyjna adaptacja zakończy historię samodzielnie i najpewniej inaczej niż materiał źródłowy.



Michał Jarecki 05.01.2026 13:41

