Disney+ rozgrzewa nowościami na luty 2026. Doskonałe premiery

Disney+ pokazał rozkład jazdy na luty 2026. Użytkownicy platformy mogą spodziewać się świeżej dostawy gorących nowości. Wśród nich nie zabraknie wyczekiwanych powrotów uwielbianych seriali.

Rafał Christ
disney co obejrzeć luty premiery thriller
Na liście nowości Disney+ na luty 2026 znalazło się całe mnóstwo tytułów. Najchętniej obejrzałoby się je wszystkie na raz. Choć na pewno najbardziej grzeją wyczekiwane powroty seriali, które zdążyły już dostarczyć użytkownikom mnóstwa emocji. Prócz nich nie zabraknie jednak debiutów, bez wątpienia mających szansę skraść serca subskrybentom równie mocno.

Disney+ - nowości na luty 2026:

Paradise: 2. sezon

Na ten powrót musieliśmy czekać prawie rok. 1. sezon "Paradise" skończył się minionego marca, pozostawiając fanów w zawieszeniu po cliffhangerze. Teraz przychodzi czas, żeby poznać odpowiedzi na najbardziej nas nurtujące pytania. Zobaczymy jak społeczność w tytułowym raju zmaga się z konsekwencjami przedstawionych dotychczas wydarzeń i odkrywają kolejne tajemnice związane z powstaniem miasta. Tym razem główny bohater zostawia ich samych sobie. Rusza bowiem w świat z ważną misją.

Premiera na Disney+: 23 lutego.

Genialna Morgan - nowe odcinki 2. sezonu

Choć "Paradise" ma w Polsce mnóstwo fanów, za najbardziej wyczekiwany powrót lutego na Disney+ i tak należy uznać kontynuację "Genialnej Morgan". Po przerwaniu 2. sezonu po siedmiu odcinkach nowe epizody miały pojawić się w styczniu. Tak się nie stało. Zaliczyły one mały poślizg i dopiero teraz będziemy mogli powrócić do regularnego rozwiązywania zagadek kryminalnych z samodzielną matką, której metody może i są niekonwencjonalne, ale jakże skuteczne.

Premiera na Disney+: 3 lutego.

Spryciarz: 2. sezon

Powrotów jest naprawdę dużo. Ostatnim, jaki znalazł się na tej liście, okazuje się "Spryciarz". Fani serialu wreszcie będą mogli poznać dalsze losy genialnego chirurga, a przy tym byłego złodzieja. Jego dawny mentor zamierza wciągać go w kolejne napady, a on zechce zdobyć serce córki gubernatora. Żeby to zrobić, przydałoby mu się całkowicie odciąć od przeszłości. Ale to przecież nie zapowiada się na łatwe.

Premiera na Disney+: 10 lutego.

Ella McCay

Tego filmu nie mogliśmy obejrzeć w kinach, ale kinową jakość ma bez wątpienia. Wystarczy spojrzeć na gwiazdorską obsadę. W główne role wcielają się przecież Jamie Lee Curtis i Emma Mackey. Za kamerą stanął natomiast James L. Brooks, reżyser "Lepiej być nie może" czy "Czułych słówek". Szykujcie się więc na ciepłą komedię o młodej idealistce, która próbuje pogodzić rodzinny chaos z pasją do swojej pracy.

Premiera na Disney+: 5 lutego.

Filmy Quentina Tarantino

Za chwilę na Disney+ zrobi się też krwawo. Już na samym początku lutego na platformie pojawi się paczka filmów Quentina Tarantino. Użytkownicy serwisu będą mogli obejrzeć "Bękarty wojny", "Jackie Brown", dwie części "Kill Billa" oraz "Wściekłe psy".

Premiera na Disney+: 1 lutego.

Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

Disney+ - pełna lista nowości na luty 2026:

1 lutego

  • JAK UKRAŚĆ KSIĘŻYC
  • MINIONKI ROZRABIAJĄ
  • E.T.
  • GRINDHOUSE: PLANET TERROR
  • BĘKARTY WOJNY
  • JACKIE BROWN
  • KILL BILL
  • KILL BILL 2
  • WŚCIEKŁE PSY
  • NOTTING HILL

3 lutego

  • GENIALNA MORGAN – NOWE ODCINKI 2.SEZONU

4 lutego

  • MUPPET SHOW

5 lutego

  • ELLA MCCAY

10 lutego

  • SPRYCIARZ: 2. SEZON

11 lutego

  • MORDERCZY KRZYK: PRAWDZIWY HORROR

13 lutego

  • NIE ODCHODŹ
  • LOVE STORY: JOHN F. KENNEDY I CAROLYN BESSETTE

23 lutego

  • PARADISE: 2. SEZON
27 lutego

  • W OKAMGNIENIU
30.01.2026 15:55
