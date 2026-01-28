Wraca ulubiony kryminał Polaków. Disney+ jednak nie zapomniał o nowych odcinkach

Ładowanie...

"Genialna Morgan" to historia tytułowej samodzielnej matki, której niekonwencjonalne metody i błyskotliwy umysł pozwalają rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane zagadki kryminalne. W kolejnych odcinkach główna bohaterka łączy siły z zasadniczym i doświadczonym detektywem. Niełatwo jest się im dogadać, ale wspólnie tworzą duet uwielbiany przez polskich użytkowników Disney+.



1. sezon "Genialnej Morgan" zadebiutował w Polsce w styczniu zeszłego roku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych dobiegał już końca. Niekoniecznie powinniśmy na to opóźnienie narzekać. Dzięki temu rodzimi użytkownicy Disney+ krócej czekali na 2. odsłonę serialu kryminalnego. Bo ta pojawiła się parę miesięcy potem, w październiku.

Genialna Morgan - kiedy nowe odcinki kryminału Disney+?

Wraz z premierą 2. sezonu "Genialnej Morgan" mogliśmy przekonać się, ilu polskich fanów ten kryminał w rzeczywistości ma. Serial przez cały czas swojego trwania nie schodził z topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Ba! Co chwilę ją dominował. Nawet gdy spadał na dalsze miejsca zestawienia, to wraz z pojawieniem się kolejnego odcinka wracał na jego szczyt. I tak to trwało. Tydzień po tygodniu. Aż w końcu się urwało.

Jak od początku było wiadomo, 2. sezon "Genialnej Morgan" składa się z większej liczby odcinków niż poprzedni. Jest ich 18. Do tej pory dostaliśmy jednak tylko siedem. Po ostatnim z nich nastąpiła przerwa w emisji, która dla fanów kryminału ciągnie się w nieskończoność. Na szczęście okazuje się, że nareszcie doczekają się kolejnych epizodów.

Na stronie głównej Disney+ pojawiła się zachęta, żeby czym prędzej nadrobić zaległości w "Genialnej Morgan". Dlaczego? Otóż nowy odcinek 2. sezonu zadebiutuje na platformie w najbliższy wtorek, 3 lutego. Od tej pory kolejne epizody będą lądować w serwisie w każdy nadchodzący wtorek.

Rafał Christ 28.01.2026 20:22

