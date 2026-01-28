REKLAMA
Wraca ulubiony kryminał Polaków. Disney+ jednak nie zapomniał o nowych odcinkach

Polscy użytkownicy Disney+ już dawno pokochali ten kryminał. Dlatego parę miesięcy temu rzucili się na jego 2. sezon. Po paru odcinkach pojawiła się jednak przerwa w emisji "Genialnej Morgan". Wreszcie jednak doczekamy się powrotu produkcji na platformę. Nowe epizody dostaniemy dosłownie za chwilę.

Rafał Christ
genialna morgan kryminał disney premiera co obejrzeć
"Genialna Morgan" to historia tytułowej samodzielnej matki, której niekonwencjonalne metody i błyskotliwy umysł pozwalają rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane zagadki kryminalne. W kolejnych odcinkach główna bohaterka łączy siły z zasadniczym i doświadczonym detektywem. Niełatwo jest się im dogadać, ale wspólnie tworzą duet uwielbiany przez polskich użytkowników Disney+.

1. sezon "Genialnej Morgan" zadebiutował w Polsce w styczniu zeszłego roku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych dobiegał już końca. Niekoniecznie powinniśmy na to opóźnienie narzekać. Dzięki temu rodzimi użytkownicy Disney+ krócej czekali na 2. odsłonę serialu kryminalnego. Bo ta pojawiła się parę miesięcy potem, w październiku.

"GENIALNĄ MORGAN" OBEJRZYSZ NA:
Genialna Morgan - kiedy nowe odcinki kryminału Disney+?

Wraz z premierą 2. sezonu "Genialnej Morgan" mogliśmy przekonać się, ilu polskich fanów ten kryminał w rzeczywistości ma. Serial przez cały czas swojego trwania nie schodził z topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Ba! Co chwilę ją dominował. Nawet gdy spadał na dalsze miejsca zestawienia, to wraz z pojawieniem się kolejnego odcinka wracał na jego szczyt. I tak to trwało. Tydzień po tygodniu. Aż w końcu się urwało.

Jak od początku było wiadomo, 2. sezon "Genialnej Morgan" składa się z większej liczby odcinków niż poprzedni. Jest ich 18. Do tej pory dostaliśmy jednak tylko siedem. Po ostatnim z nich nastąpiła przerwa w emisji, która dla fanów kryminału ciągnie się w nieskończoność. Na szczęście okazuje się, że nareszcie doczekają się kolejnych epizodów.

Na stronie głównej Disney+ pojawiła się zachęta, żeby czym prędzej nadrobić zaległości w "Genialnej Morgan". Dlaczego? Otóż nowy odcinek 2. sezonu zadebiutuje na platformie w najbliższy wtorek, 3 lutego. Od tej pory kolejne epizody będą lądować w serwisie w każdy nadchodzący wtorek.

Rafał Christ
28.01.2026 20:22
