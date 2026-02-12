Logo
Disney+ teraz przesadził. Najlepszy serial przygodowy stał się jeszcze lepszy

Trudno w to uwierzyć, ale najlepszy serial przygodowy ostatnich lat, właśnie stał się jeszcze lepszy. 2. sezon "Spryciarza" przed chwilą wylądował na Disney+. I od razu zaczął zbierać bardzo pozytywne opinie. Zarówno od krytyków w recenzjach, jak i widzów w mediach społecznościowych.

Rafał Christ
spryciarz disney co obejrzeć opinie
Ta przerwa trwała zdecydowanie za długo. 1. sezon "Spryciarza" zadebiutował przecież jeszcze w 2023 roku. Przygodowo-kryminalny serial przedstawia historię wyjętego z powieści Charlesa Dickensa Księcia Złodziei, który prowadzi podwójne życie. Główny bohater zostaje chirurgiem w Australii, ale wciąż kusi go półświatek. Sposób w jaki próbuje się wyrwać z tej matni z miejsca przypadł do gustu krytykom. Produkcja cieszy się przecież 92 proc. pozytywnych recenzji.

I tak naprawdę wystarczyłoby trzymać dotychczasowy poziom, żeby 2. sezon również cieszył się poklaskiem. Ale twórcy poszli w inną stronę. 10 lutego na Disney+ zadebiutowały nowe odcinki "Spryciarza", które - jak się okazuje - są jeszcze lepsze. Ba! Nie mają złych opinii. Na Rotten Tomatoes dostały perfekcyjny wynik - 100 proc. pozytywnych recenzji.

"SPRYCIARZA" OBEJRZYSZ NA:
Disney+
SPRYCIARZ
Disney+
Spryciarz - opinie o serialu przygodowym Disney+

Nie tylko krytycy zachwyceni są 2. sezonem "Spryciarza". Odkąd tylko serial zadebiutował na Disney+ (w USA na HULU) użytkownicy mediów społecznościowych chętnie go chwalą. Mnożą się wpisy, że to jeden z najlepszych seriali wszech czasów, że to świeży powiew - i przede wszystkim - że 3. sezon powinien pojawić się jak najszybciej.

"Spryciarz" to jeden z najlepszych seriali wszech czasów. Scenariusz, aktorstwo, fabuła są genialne i wpuszczają świeży powiew w sposób, w jaki sprowadzają nas na manowce, aby zapewnić jeszcze większą satysfakcję

2. sezon "Spryciarza" JASNA CHOLERA

"Spryciarz" to najlepszy serial wszech czasów i potrzebuję 3. sezonu NATYCHMIAST a nie za 2 lata

- czytamy na X (dawny Twitter).

Z powyższych opinii jasno wynika, że "Spryciarz" to serial idealny na bindżowanie. I dobrze się składa, bo na Disney+ już w dniu premiery pojawiły się wszystkie odcinki 2. sezonu produkcji. Jest ich osiem. Dlatego dobrze zastanówcie się, o jakiej porze zasiąść do seansu. Jeśli zaczniecie go za późno, możecie zarwać dla niego nockę.

12.02.2026 12:18
