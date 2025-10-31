HBO Max zjedz, TVN zostaw. Netflix chce kupić Warner Bros. Discovery

Ładowanie...

Wszystko zaczęło się, gdy wyszło na jaw, że Paramount Skydance, właściciel studia Paramount, telewizji CBS czy platformy streamingowej Paramount+, jest zainteresowany kupnem Warner Bros. Discovery. To mogła być jedna z największych fuzji w historii branży medialnej. Oferta okazała się jednak niewystarczająca. Koncern pod wodzą Davida Zaslava ją odrzucił, ale na jaw wyszło, że analizuje możliwości sprzedaży całej spółki lub tylko jej części.



Już wcześniej mówiło się o planach restrukturyzacji Warner Bros. Discovery. Po informacjach o niedoszłej fuzji z Paramount Skydance koncern potwierdził, że wciąż pracuje nad zmianami dotychczasowej organizacji, a cały proces miałby się zakończyć w kwietniu 2026 roku. Zgodnie z założeniami WBD miałby się podzielić na Warner Bros., które będzie się koncentrować na produkcji filmowej i platformach streamingowych z HBO Max na czele oraz Discovery Global, które przejmie zarządzanie kanałami telewizyjnymi, takimi jak CNN, TNT czy polskim TVN-em.

Netflix nie chce TVN-u

Od tamtej pory namnożyło się informacji o innych potencjalnych nabywcach Warner Bros. Discovery. Wśród nich nie wykluczano Netfliksa. Teraz agencja Reuters, powołując się trzy zaznajomione ze sprawą źródła, potwierdza, że streamingowy gigant interesuje się WBD. Zatrudnił nawet bank inwestycyjny jako doradcę i miał nawet uzyskać dostęp do danych finansowych spółki.

Dyrektor generalny Netfliksa Ted Sarandos zapewniał już, że choć nie wyklucza przejęcia innych firm, w żaden sposób nie jest zainteresowany inwestowaniem w tradycyjne media, w tym telewizję. Dlatego właśnie streamingowy gigant byłby zainteresowany kupnem jedynie Warner Bros. odpowiadającego za produkcję filmową i platformy streamingowe, a przede wszystkim HBO Max.

