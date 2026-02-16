Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Paramount atakuje. Netflix nie może spać spokojnie

Wydawało się, że w sprawie przejęcia Warner Bros przez Netfliksa nie dojdzie do żadnych większych, nowych zwrotów. Jak się okazuje, byliśmy w błędzie. Paramount od dawna nie poddawał się, jeśli chodzi o składanie ofert przejęcia studia. Wygląda na to, że upór miał sens.

Adam Kudyba
warner bros paramount rozmowy
REKLAMA

W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z prawdopodobnie najważniejszą od dawna popkulturową informacją - oto Netflix, współczesny gigant streamingowy, wykazywał silne zakusy wobec częściowego przejęcia Warner Bros., zwłaszcza tej części odpowiedzialnej za produkcję filmów i seriali. Na początku grudnia Netflix oświadczył o wygranej w negocjacjach, co było równoznaczne z tym, że już za jakiś czas serwis rzeczywiście będzie sprawował kontrolę nad treściami WB. To wywołało wielkie poruszenie, zwłaszcza w branży kinowej, do której - jak powszechnie wiadomo - platforma nie pała miłością.

REKLAMA

Paramount wraca do gry. Stawka? Warner Bros

Od momentu, w którym Netflix aktywnie brał udział w bitwie o Warner Bros., innym aktywnym uczestnikiem, pragnącym przejęcia studia, był Paramount Skydance, zarządzany od kilku miesięcy przez Davida Ellisona, syna słynnego biznesmena i jednego z najbogatszych ludzi na świecie, Larry'ego Ellisona. Od kilku miesięcy Paramount gorąco walczy o to, by zdobyć kontrolę nad Warner Bros. Discovery. Warto w tym miejscu zauważyć, że ma on ważnego sojusznika - David Ellison jest bowiem blisko z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem.

Choć przez ostatnie tygodnie i miesiące wydawało się, że wysiłki Ellisona i zarządzanego przez niego Paramountu spełzną na niczym, teraz okazuje się, że wytrwałość mogła im się opłacić. Bloomberg poinformował, że członkowie zarządu Warner Bros. mają poważnie debatować nad ofertą Paramountu oraz o tym, czy rzeczywiście pozostać przy aktualnej umowie z Netfliksem. Oferta zdaje się być tym bardziej kusząca, że zgodnie z jej treścią, Paramount Skydance m.in. pokryłoby karę za ewentualne zerwanie umowy (2,8 mld dolarów), a także zapewniło rekompensatę dla akcjonariuszy, gdyby transakcja nie doszła do skutku do końca roku. Co również istotne, Paramountowi zależy na kupnie WBD w całości, zaś Netflix ma na swoim oku wyłącznie część filmowo-streamingową.

Nie ma wątpliwości, że taka informacja może mocno zamieszać w dotychczasowych, biznesowych przepychankach. Atmosfera wokół przejęcia WB i tak była gorąca od wielu miesięcy, a poważne rozważanie oferty Paramountu może być początkiem nowego rozdziału tej telenoweli. W idealnej rzeczywistości Warner Bros. pozostałoby samodzielnym bytem, który, tak jak widzieliśmy chociażby w zeszłym roku, daje twórcom wolność twórczą i duże pieniądze, ale przede wszystkim, stawia na premiery kinowe. Zamiast tego mamy starcie pomiędzy dwiema wielkimi firmami - szef jednej z nich jest niechętny kinom, a drugi ma, mówiąc dyplomatycznie, biznesowe i polityczne powiązania, które budzą wątpliwości. Jeśli ktoś na tych przepychankach straci, to kino.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Adam Kudyba
16.02.2026 10:06
Tagi: netflixParamountWarner Bros.
Najnowsze
9:06
Użytkownicy Netfliksa włączają nowy dreszczowiec i łykają go na raz
Aktualizacja: 2026-02-16T09:06:46+01:00
15:03
Netflix nadrabia zaległości. Prequel Yellowstone już dostępny
Aktualizacja: 2026-02-15T15:03:00+01:00
14:05
Widzowie już wiedzą, która platforma zamiecie konkurencję w 2026 roku
Aktualizacja: 2026-02-15T14:05:00+01:00
13:02
Wielki reżyser znów w formie. Obejrzałem La Grazia i jestem zachwycony
Aktualizacja: 2026-02-15T13:02:00+01:00
12:16
Netflix cichaczem wrzucił obłędny film. To trzeba obejrzeć
Aktualizacja: 2026-02-15T12:16:00+01:00
12:05
Callum Turner zapytany o rolę Jamesa Bonda. Czy tylko ja widzę ten uśmiech?
Aktualizacja: 2026-02-15T12:05:45+01:00
11:55
Nowy kryminał podbija Prime Video. Szybko przebił konkurencję
Aktualizacja: 2026-02-15T11:55:00+01:00
11:38
Seriale, na które trzeba czekać. Długie przerwy między sezonami to już norma
Aktualizacja: 2026-02-15T11:38:37+01:00
11:37
Ten film wojenny Netflksa wbije was w ziemię. Szykujcie chusteczki
Aktualizacja: 2026-02-15T11:37:44+01:00
12:57
Aniołki Charliego wracają. Trwają prace nad nowym filmem
Aktualizacja: 2026-02-14T12:57:12+01:00
12:13
Prime Video jednak nie skasuje świetnego fantasy. Zmiana planów
Aktualizacja: 2026-02-14T12:13:37+01:00
12:10
Zapomniał wół! Netflix nie robi nic złego. On „tylko” kopiuje starą TV
Aktualizacja: 2026-02-14T12:10:00+01:00
11:12
Gorąca rywalizacja już na HBO Max. Kiedy nowe odcinki światowego fenomenu?
Aktualizacja: 2026-02-14T11:12:00+01:00
10:12
Co obejrzeć w HBO Max w ten weekend? Thrillery, horrory, romanse
Aktualizacja: 2026-02-14T10:12:00+01:00
9:02
Miałam polecić ten film na Walentynki. To chyba nie jest dobry pomysł
Aktualizacja: 2026-02-14T09:02:00+01:00
8:02
Zadziorne sci-fi chwyciło użytkowników Disney+ za gardło. Nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2026-02-14T08:02:00+01:00
7:02
Gdzie kręcono Ołowiane dzieci? Lokacje w serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-02-14T07:02:00+01:00
19:08
Piep*zyć Mickiewicza 3: gdzie obejrzeć poprzednie filmy online? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-13T19:08:02+01:00
17:05
Tak wyglądają nowe odcinki 4. sezonu Bridgertonów. Będzie gorąco
Aktualizacja: 2026-02-13T17:05:02+01:00
15:08
Gorące nowości Netfliksa na Walentynki. W tym seria kultowych horrorów
Aktualizacja: 2026-02-13T15:08:01+01:00
13:53
Walka Cruise'a z Pittem to poważne naruszenie praw autorskich. Jest afera
Aktualizacja: 2026-02-13T13:53:42+01:00
13:45
Nie spodziewałem się, że ten film podbije HBO Max. Mam mu sporo do zarzucenia
Aktualizacja: 2026-02-13T13:45:34+01:00
10:06
To najbardziej reoglądalne sci-fi wszech czasów. Fani w kółko je powtarzają
Aktualizacja: 2026-02-13T10:06:49+01:00
9:43
Eternity w streamingu. To najbardziej fantastyczna komedia romantyczna 2025 roku
Aktualizacja: 2026-02-13T09:43:56+01:00
9:07
Ależ niespodzianka od HBO Max. Dziki, hitowy horror pojawił się bez żadnej zapowiedzi
Aktualizacja: 2026-02-13T09:07:14+01:00
7:55
Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka miała 77 lat
Aktualizacja: 2026-02-13T07:55:40+01:00
19:02
Nowy kryminał Prime Video może być hitem dopiero po czasie. Mnie też to wkurza
Aktualizacja: 2026-02-12T19:02:00+01:00
18:01
Prime Video z mocnymi nowościami na 2026 rok. Robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-02-12T18:01:00+01:00
15:22
Nowy dreszczowiec rozgromił użytkowników Netfliksa. Kolejny sezon ma być ASAP
Aktualizacja: 2026-02-12T15:22:23+01:00
14:04
Jerzy Ziętek w serialu Netfliksa ratował ołowiane dzieci. Jak było naprawdę?
Aktualizacja: 2026-02-12T14:04:46+01:00
12:18
Disney+ teraz przesadził. Najlepszy serial przygodowy stał się jeszcze lepszy
Aktualizacja: 2026-02-12T12:18:26+01:00
12:09
Najlepszy serwis przejął hit science fiction. Będą poszerzać uniwersum serialu
Aktualizacja: 2026-02-12T12:09:08+01:00
11:08
Boskie science fiction nareszcie w streamingu. Piękny prezent na weekend
Aktualizacja: 2026-02-12T11:08:52+01:00
10:29
Franza Kafkę obejrzycie w VOD. Film miał walczyć o Oscara
Aktualizacja: 2026-02-12T10:29:39+01:00
9:21
Prawdziwa historia Ołowianych dzieci. Tak było naprawdę
Aktualizacja: 2026-02-12T09:21:40+01:00
8:52
Za granicą polecają polski serial. Nowość Netfliksa porównywana do Czarnobyla
Aktualizacja: 2026-02-12T08:52:20+01:00
19:56
Użytkownicy Netfliksa wsiąknęli w ten dreszczowiec. Zarywają dla niego nocki
Aktualizacja: 2026-02-11T19:56:37+01:00
18:17
Ten film wojenny na Prime Video kopnie was z półobrotu. I zechcecie więcej
Aktualizacja: 2026-02-11T18:17:00+01:00
17:05
To kto w końcu zrzucił bomby w Falloucie? Analizujemy serial i gry
Aktualizacja: 2026-02-11T17:05:00+01:00
16:02
Bohaterowie Ołowianych dzieci. Kto z serialu Netfliksa istniał naprawdę?
Aktualizacja: 2026-02-11T16:02:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA