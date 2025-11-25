Co warto wiedzieć i obejrzeć przed finałem Stranger Things? Twórcy tłumaczą

Ładowanie...

Ostatnie dni dzielą nas od premiery pierwszych odcinków 5. sezonu „Stranger Thinds” - wielki finał nadciąga równie wielkimi krokami. Machina promocyjna pracuje pełną parą, a ekipa twórców i obsada udzielają kolejnych wywiadów.



W rozmowie z „The Hollywood Reporter” bracia Dufferowie - twórcy serialu - podzielili się listą rzeczy, o których warto pamiętać, zanim zasiądzie się do trzyczęściowego zamknięcia opowieści o Jedenastce i spółce.

Stranger Things, sezon 5. Co obejrzeć, o czym pamiętać?

Ross i Matt podkreślają, że zależało im, by w finałowym sezonie wątki fabularne „zatoczyły koło”, co widać już w pierwszych pięciu minutach nowej serii, udostępnionych wcześniej przez Netfliksa. Nowa odsłona ma udzielić odpowiedzi na wszystkie niewyjaśnione dotąd kwestie, zwłaszcza te poruszone w pierwszych dwóch sezonach : „Jeśli macie coś odświeżyć, to na pewno te wczesne sezony, bo tutaj chodzi o powiązanie [wszystkiego] z sezonami pierwszym i drugim. To właśnie do tych serii najczęściej się odwołujemy”.

Dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na rewatch całości, Dufferowie wybrali cztery kluczowe epizody, które ich zdaniem warto sobie odświeżyć: sezon 2., odc. 4.; sezon 2., odc. 6.; sezon 4., odc. 7.; sezon 4., odc 9.

Twórcy woleliby, by fani cieszyli się serialem takim, jaki jest, bez konkretnych oczekiwań co do rozwoju akcji. Uwielbiają fanowskie teorie, ale większość z nich jest błędna - szkoda byłoby, gdyby zbyt bardzo przywiązani do nich widzowie czuli się potem rozczarowani tym, że nie zobaczą ich na ekranie.

Przed seansem warto nastroić się soundtrackiem z wcześniejszych sezonów. Kate Bush, The Clash i ich „Should I Stay”, „When It’s Cold I’d Like to Die” Moby’ego, „Heroes” od Petera Gabriela czy... „Africa” od Toto. „Każda z tych piosenek wprowadzi was w odpowiedni nastrój, ale to też mroczniejszy sezon, więc odrobina Joy Division również nie zaszkodzi.”

Choć kolejne sezony serialu wprowadzały różne kreatury (Demogorgon, Mind Flayer, Demopsy, Demonietoperze, pajęcze monstra, pnącza i wiele innych), nie powinniśmy oczekiwać nowych potworów w finałowej odsłonie. „Rozważaliśmy to, ale duża część tego sezonu bazuje na powrocie do poprzednich serii i nie chcieliśmy przeładować go nowymi stworami. Kiedy pracowaliśmy nad serią, pomyśleliśmy: po prostu pobawmy się tym, co już wcześniej stworzyliśmy.”

Ten punkt nie dotyczy niestety polskich widzów: Netflix umożliwił Dufferom wprowadzenie finałowego odcinka do kin. Twórcy zachęcają fanów: „Jesteśmy tym naprawdę podjarani -nie chodzi o to, że to jedyny słuszny sposób, żeby obejrzeć finał, ale o fakt, że część widzów będzie mogła zobaczyć finał na wielkim ekranie. Cieszymy się też z egoistycznych pobudek, że będziemy mogli wślizgnąć się do kina i obejrzeć to z fanami, bo inaczej pozostawałoby nam tylko śledzenie reakcji na TikToku, YouTube i tak dalej.

Najlepsze dopiero nadciągnie. Twórcy sami są - nieskromnie - pod wrażeniem tego, co udało im się osiągnąć w 5. sezonie - chodzi tu zwłaszcza o jedną sekwencję, która okazała się prawdziwym logistycznym wyzwaniem. Nie mogą jeszcze zdradzić, o co dokładniej chodzi, ale jest to najbardziej skomplikowana scena w historii serialu. Mnóstwo dzieciaków, statystów, kaskaderów... „Kiedy skończyliśmy tę sekwencję, my, ekipa i aktorzy poczuliśmy ogromną ulgę”.

Dufferowie raz jeszcze podkreślają, że zdecydowana większość teorii fanów jest błędna... co nie oznacza, że nie trafili na przypuszczenia zaskakująco bliskie twardy. Sami uwielbiają czytać fanowskie pomysły, sprawiają im sporo frajdy, ale z jednym postanowili rozprawić się przed premierą: nie, Eddie Munson (Joseph Quinn) nie wróci zza grobu. Twórcy podkreślają, że bohater jest stuprocentowo martwy i nie pojawi się jako, dajmy na to, wampir.

Nie, finał „Stranger Things” w żaden sposób nie będzie podbudową do animowanego spin-offu „Tales from ’85”. Dufferowie potwierdzają, że będzie to „całkowicie odrębny projekt”, osadzony zresztą między sezonami 2. a 3. „Produkcja ma pozwolić młodszym widzom, którzy być może nie mogą jeszcze oglądać głównego serialu, poznać tych bohaterów, a potem, gdy podrosną, przeskoczyć do Stranger Things - i wszystko będzie im się spinało w zgrabną całość”.

Czytaj więcej:

Michał Jarecki 25.11.2025 20:14

