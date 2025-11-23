Netflix robi miejsce dla największego hitu sci-fi. Wszyscy go obejrzymy

Ładowanie...

Pytanie, czy nowe "Stranger Things" będzie hitem Netfliksa, nie ma najmniejszego sensu. To pewne. Otwartą pozostaje jedynie kwestia, jak dużym. Choć w tym wypadku też możemy spokojnie założyć, że ogromnym. W końcu chodzi o finałowy sezon jednego z największych przebojów platformy. W końcu jego 4. odsłona zajmuje obecnie trzecie miejsce w zestawieniu najchętniej oglądanych seriali anglojęzycznych serwisu - przegrywa jedynie z "Wednesday" i "Dojrzewaniem".



Bo "Stranger Things" podbiło serca użytkowników Netfliksa już swoim pierwszym sezonem, jeszcze w 2016 roku. To był ten serial science fiction, o którym dosłownie mówili wszyscy i wszyscy wyczekiwali jego kolejnych odcinków. A te przychodziły... różnie. Na 2. odsłonę musieliśmy jakiś rok (do przyjęcia), ale na 3. czas oczekiwania wzrósł do jakichś dwóch lat. To i tak nic, bo potem przyszły jeszcze dłuższe przerwy.

Netflix - co obejrzeć?

Trzy lata to zdecydowanie za długo. A tyle właśnie musieliśmy czekać na 4. sezon "Stranger Things" i tyle samo (z lekką nawet górką) czasu obgryzamy paznokcie, zastanawiając się, co twórcy przygotowały dla (już nie) dzieciaków z Hawkins w finałowej odsłonie netfliksowego hitu. I właśnie możemy przestać. Nowe odcinki wpadną na platformę dosłownie za kilka dni. To ta dobra wiadomość. A jaka jest zła?

Netflix lubi ostatnio dzielić swoje seriale na części. Najczęściej dwie, ale w przypadku "Stranger Things" stawia na rozwiązanie znane już z "Cobra Kai". Finałową odsłonę hitowego science fiction dostaniemy więc w trzech partiach. Pierwsza z nich pojawi się już w najbliższy czwartek. Według dotychczasowych informacji kolejne dwie zadebiutują na platformie niedługo potem, bo już w grudniu.

Jeśli chodzi o najbliższe odcinki "Stranger Things" Netflix zadbał, aby na pewno stały się przebojem. To też praktyka przetestowana już przy okazji 3. sezonu "Squid Game" czy 2. sezonu "Wednesday". Zgodnie z nią platforma nie atakuje nas w nadchodzącym tygodniu milionami premier. Będzie ich parę na krzyż. A skoro mamy przełom listopada i grudnia, nie zabraknie wśród nich - zgadliście - świątecznej komedii romantycznej.

Tak, Netflix jak co roku (to już tradycja!) w okolicach Bożego Narodzenia wyrzuca kolejne filmy świąteczne. Parę z nich już dostaliśmy (i takie "Święta z ex" nawet świetnie się oglądają - po premierowym tygodniu zajęły drugie miejsce w globalnej topce najpopularniejszych filmów anglojęzycznych), a jeszcze parę przed nami. Ten najbliższy to "Świąteczny skok" - opowieść o dwójce pechowców, którzy w wigilię postanawiają okraść londyński dom towarowy, przypadkiem skradając serca sobie nawzajem.

Nie oszukujmy się. "Świąteczny skok" to będzie kolejna bożonarodzeniowa tandeta od Netfliksa. Ale platforma tyle jej wypuszcza, bo użytkownicy ją uwielbiają. Jeśli jesteście wśród nich to nie zwlekajcie. Obejrzyjcie komedię romantyczną zaraz po premierze w najbliższą środę. Wiecie, żeby już kolejnego dnia mieć czas na 5. sezon "Stranger Things".



Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia"

Last Christmas 17/11/2025

Selena y Los Dinos: Historia rodzinna 17/11/2025

Koci Domek Gabi: Sezon 12 17/11/2025

Tajemnice rodziny Carmanów 19/11/2025

Syn tysiąca ojców 19/11/2025

Szampańskie święta 19/11/2025

Zazdrosna: Sezon 3 19/11/2025

Szaleństwa 20/11/2025

Park Jurajski: Teoria chaosu: Sezon 4 20/11/2025

Tajny informator: Sezon 2 20/11/2025

Sny o pociągach 21/11/2025

ONE SHOT z Edem Sheeranem 21/11/2025

Tarot: Karta śmierci 22/11/2025

Ani słowa więcej 22/11/2025

Tożsamość Bourne'a 23/11/2025

Dziedzictwo Bourne'a 23/11/2025

Krucjata Bourne'a 23/11/2025

Ultimatum Bourne'a 23/11/2025

Jason Bourne 23/11/2025

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Zaginieni: Wyścig z czasem: Sezon 2 24/11/2025

Bliźniak 24/11/2025

Pięć koszmarnych nocy 25/11/2025

Czy to ciasto? Święta: Sezon 2 25/11/2025

Świąteczny skok 26/11/2025

Stranger Things: Sezon 5 - Część 1 27/11/2025

Stringer: Człowiek, który zrobił zdjęcie 28/11/2025

Istoty fantastyczne 28/11/2025

WWE Survivor Series: 2025 30/11/2025

Rafał Christ 23.11.2025 07:31

