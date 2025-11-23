Netflix robi miejsce dla największego hitu sci-fi. Wszyscy go obejrzymy
Na Netfliksa powraca jeden z największych hitów platformy. Wśród seriali science fiction wręcz nie ma on sobie równych. Dlatego właśnie serwis zadbał, aby żadne inne premiery nie odwróciły naszej uwagi od pierwszej części 5. sezonu "Stranger Things".
Pytanie, czy nowe "Stranger Things" będzie hitem Netfliksa, nie ma najmniejszego sensu. To pewne. Otwartą pozostaje jedynie kwestia, jak dużym. Choć w tym wypadku też możemy spokojnie założyć, że ogromnym. W końcu chodzi o finałowy sezon jednego z największych przebojów platformy. W końcu jego 4. odsłona zajmuje obecnie trzecie miejsce w zestawieniu najchętniej oglądanych seriali anglojęzycznych serwisu - przegrywa jedynie z "Wednesday" i "Dojrzewaniem".
Bo "Stranger Things" podbiło serca użytkowników Netfliksa już swoim pierwszym sezonem, jeszcze w 2016 roku. To był ten serial science fiction, o którym dosłownie mówili wszyscy i wszyscy wyczekiwali jego kolejnych odcinków. A te przychodziły... różnie. Na 2. odsłonę musieliśmy jakiś rok (do przyjęcia), ale na 3. czas oczekiwania wzrósł do jakichś dwóch lat. To i tak nic, bo potem przyszły jeszcze dłuższe przerwy.
Netflix - co obejrzeć?
Trzy lata to zdecydowanie za długo. A tyle właśnie musieliśmy czekać na 4. sezon "Stranger Things" i tyle samo (z lekką nawet górką) czasu obgryzamy paznokcie, zastanawiając się, co twórcy przygotowały dla (już nie) dzieciaków z Hawkins w finałowej odsłonie netfliksowego hitu. I właśnie możemy przestać. Nowe odcinki wpadną na platformę dosłownie za kilka dni. To ta dobra wiadomość. A jaka jest zła?
Netflix lubi ostatnio dzielić swoje seriale na części. Najczęściej dwie, ale w przypadku "Stranger Things" stawia na rozwiązanie znane już z "Cobra Kai". Finałową odsłonę hitowego science fiction dostaniemy więc w trzech partiach. Pierwsza z nich pojawi się już w najbliższy czwartek. Według dotychczasowych informacji kolejne dwie zadebiutują na platformie niedługo potem, bo już w grudniu.
Jeśli chodzi o najbliższe odcinki "Stranger Things" Netflix zadbał, aby na pewno stały się przebojem. To też praktyka przetestowana już przy okazji 3. sezonu "Squid Game" czy 2. sezonu "Wednesday". Zgodnie z nią platforma nie atakuje nas w nadchodzącym tygodniu milionami premier. Będzie ich parę na krzyż. A skoro mamy przełom listopada i grudnia, nie zabraknie wśród nich - zgadliście - świątecznej komedii romantycznej.
Tak, Netflix jak co roku (to już tradycja!) w okolicach Bożego Narodzenia wyrzuca kolejne filmy świąteczne. Parę z nich już dostaliśmy (i takie "Święta z ex" nawet świetnie się oglądają - po premierowym tygodniu zajęły drugie miejsce w globalnej topce najpopularniejszych filmów anglojęzycznych), a jeszcze parę przed nami. Ten najbliższy to "Świąteczny skok" - opowieść o dwójce pechowców, którzy w wigilię postanawiają okraść londyński dom towarowy, przypadkiem skradając serca sobie nawzajem.
Nie oszukujmy się. "Świąteczny skok" to będzie kolejna bożonarodzeniowa tandeta od Netfliksa. Ale platforma tyle jej wypuszcza, bo użytkownicy ją uwielbiają. Jeśli jesteście wśród nich to nie zwlekajcie. Obejrzyjcie komedię romantyczną zaraz po premierze w najbliższą środę. Wiecie, żeby już kolejnego dnia mieć czas na 5. sezon "Stranger Things".
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia"
- Last Christmas 17/11/2025
- Selena y Los Dinos: Historia rodzinna 17/11/2025
- Koci Domek Gabi: Sezon 12 17/11/2025
- Tajemnice rodziny Carmanów 19/11/2025
- Syn tysiąca ojców 19/11/2025
- Szampańskie święta 19/11/2025
- Zazdrosna: Sezon 3 19/11/2025
- Szaleństwa 20/11/2025
- Park Jurajski: Teoria chaosu: Sezon 4 20/11/2025
- Tajny informator: Sezon 2 20/11/2025
- Sny o pociągach 21/11/2025
- ONE SHOT z Edem Sheeranem 21/11/2025
- Tarot: Karta śmierci 22/11/2025
- Ani słowa więcej 22/11/2025
- Tożsamość Bourne'a 23/11/2025
- Dziedzictwo Bourne'a 23/11/2025
- Krucjata Bourne'a 23/11/2025
- Ultimatum Bourne'a 23/11/2025
- Jason Bourne 23/11/2025
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Zaginieni: Wyścig z czasem: Sezon 2 24/11/2025
- Bliźniak 24/11/2025
- Pięć koszmarnych nocy 25/11/2025
- Czy to ciasto? Święta: Sezon 2 25/11/2025
- Świąteczny skok 26/11/2025
- Stranger Things: Sezon 5 - Część 1 27/11/2025
- Stringer: Człowiek, który zrobił zdjęcie 28/11/2025
- Istoty fantastyczne 28/11/2025
- WWE Survivor Series: 2025 30/11/2025