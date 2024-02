Świetne filmy i seriale w topce Amazona. Nie wiem tylko, co tam robi ten badziewny horror

"Hazbin Hotel" rozgrzewa użytkowników Amazona, a do pieca dokłada "Piękna katastrofa". Nie jest to typowo dobry film, tylko coś, co nazwalibyśmy raczej guilty pleasure. Ten młodzieżowy romans ma mocny ninetiesowy vibe. W końcu zrealizował go Roger Kumble, reżyser dwóch pierwszych "Szkół uwodzenia". Konwencje gatunkowe nakładają się więc tu na siebie, a fabularne głupotki są fetyszyzowane. Lepszej produkcji na weekendowe odmóżdżenie nie znajdziecie.



O wiele poważniejsze jest natomiast "Złoto". To teatr jednego aktora, ale za to jakiego! Zac Efron po raz kolejny udowadnia, że nie jest już "chłoptasiem z "High School Musical"". Jego bohater mierzy się tu z przeciwnościami pustynnej natury i przebiegłymi złodziejami, broniąc znalezionego samorodka. Nie jest to kino łatwe, ale satysfakcjonujące jak cholera.



Na liście najpopularniejszych tytułów Amazon Prime Video w tym tygodniu znalazło się jeszcze koreańska czarna komedia z domieszką fantasy "Marry My Husband", nowy wciąż jeszcze trwający serial "Ekspatki" i pełen sportowych emocji dokument sportowy "Legia. Do końca". To te właśnie produkcje dopełniają pejzaż zestawienia, który psuje "Czarny telefon".