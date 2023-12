Krytycy twierdzą, że to najlepsza odsłona "Piły". Krwawy horror już online na VOD

Niby jest to już 10. część popularnej serii, ale "Piła X" okazuje się czymś więcej niż kolejnym dennym sequelem hitowego horroru sprzed lat. Bo przecież poprzednie odsłony franczyzy wcale takie dobre nie były. Ba! Rozpływały się w bezsensownej przemocy, przez co krytycy mogli się nad nimi znęcać. Tym razem było jednak inaczej. Recenzenci pisali bowiem o "filmowym cudzie".



"Piła X" to bezpośredni sequel "Piły" i prequel "Piły II". Twórcy wracają tu więc do korzeni serii. Znany nam John Kramer postanawia tu wymierzyć sprawiedliwość medycznym oszustom. Zgłasza się bowiem do lekarzy, którzy obiecują wyleczyć go ze śmiertelnej choroby. Na terapię wydaje mnóstwo pieniędzy, a jej efekt okazuje się żaden. Dlatego właśnie decyduje się wymierzyć szarlatanom sprawiedliwość.



Więcej o "Pile" poczytasz na Spider's Web: