"Pingwin" rządzi na ekranie, ale nie w moim sercu. Recenzja 2. odcinka serialu Max

Po solidnym otwarciu, w którym wiele się wydarzyło, odcinek pt. „Inside Man” ustanawia stabilniejszy rytm narracji, jakkolwiek konstrukcja scenariusza wydaje się relatywnie podobna. To klasyczny slowburner, który daje sobie nieco więcej czasu, wciąż świadomie odcinając się od typowych komiksowych adaptacji i starający się zaproponować widowni coś bardziej złożonego.



Oz wciąż rozstawia swoje figury, choć epizodu finał zdaje się wyznaczać nowy kierunek. Coraz lepiej poznajemy serialowego Cobba. Dowiadujemy się więcej o jego historii, o jego słabych stronach; po raz kolejny widzimy też, do czego może być zdolny; jak wspominałem, nie trzeba się obawiać, że twórcy zechcą zanadto humanizować i wybielać tego arcyłotra. Dobrze, że stopniowo, ale skrupulatnie dawkują nam kolejne informacje, nie obnażając go przed widzem zbyt szybko.



Zmiany w jego backgroundzie są tu też bardziej zauważalne - nie tylko w kwestii sugestii co do śmierci jego braci, lecz także w potwierdzeniu tego, w jaki sposób zaczął pracować dla rodziny Falcone. Twórcy uczynili z Pingwina przypadkowego oportunistę, co różni się od komiksowego originu, ale doskonale pasuje do kreacji Farrella i sposobu, w jaki złoczyńcę budują scenariusze. To wszystko pasuje też do idei, według której Oz to prawdziwy człowiek ludu - w swojej wyobraźni może się kreować na namaszczonego przedstawiciela.



Czytaj więcej o filmach i serialach z Max: