Za takim Gotham tęskniliśmy. Pierwszy zwiastun spin-offa "Batmana" jest gęsty i ponury

Sam Farrell podczas wywiadu udzielonego w 2022. r. przyznał, że praca nad produkcjami, nad którymi czuwał Reeves, była dla niego wielką frajdą i ani przez sekundę nie zastanawiał się nad udziałem w spin-offowym serialu w roli głównego bohatera. Jakkolwiek twórca „The Batman” nie wyreżyserował żadnego z epizodów limitowenego serialu, cały czas czuwał nad jego realizacją, dając wskazówki co do struktury scenariusza, decydując o doborze ekipy twórców i dbając o to, by całość wpasowała się w jego wizję Gotham. Jednym z twórców „Pingwina” jest m.in. Craig Zobel, który odpowiada za wychwalaną „Mare z Easttown”, również od HBO.



Całość nie będzie powiązana z budowanym właśnie przez Hamesa Gunna i Petera Safrana kinowym uniwersum DC - produkcje, które zapoczątkował „The Batman”, trafią do tzw. „Dc Elseworlds” (gdzie trafi też planowany na przyszły rok sequel „Jokera”.



Historia będzie rozgrywać się tuż po wydarzeniach z „Batmana”. Po śmierci gangstera Carmine'a Falcone'a (John Turturro) w Gotham zapanował chaos na różnych szczeblach przestępczej władzy. Pingwin chce to wykorzystać, wybić się i rządzić miastem - ma jednak konkurentkę w postaci Sofii Falcone, córki zmarłego.



Pingwin: premiera serialu odbędzie się jesienią 2024 r. w HBO Max.