Powód wymiany aktora w „Pingwinie” jest inny, niż sądziliśmy. Turturro odmówił ze względu na przemoc

„Pingwin” staje się coraz lepszy z każdym odcinkiem - nic dziwnego, że stał się jednym z największych tegorocznych hitów Maxa, a przy okazji nazywa się go najlepszym serialem z uniwersum DC. Jednym z jego najmocniejszych elementów jest obłędna obsada, która daje z siebie wszystko. Colin Farrell i Cristin Milioti to, rzecz jasna, największe gwiazdy tego show, ale reszta aktorek i aktorów również wychodzi z siebie. Wielu fanów miało nadzieję, że wśród nich zobaczą ponownie Johna Turturro w roli Carmine’a Falcone, ojca Sofii - rzecz jasna: w ramach retrospekcji, bowiem Carmine zginął w filmie „The Batman”. I rzeczywiście, retrospekcje pokazały nam gangstera, jednak tym razem portretował go Mark Strong. Dlaczego?



We wrześniu pisaliśmy, że przyczyna jest bardzo prozaiczna. Zdaniem showrunnerki i producentki wykonawczej serialu, rozstaniu nie towarzyszyły negatywne emocje: chodziło o konflikt harmonogramów. Rzeczywiście, w tym samym czasie gwiazdor kręcił 2. sezon fenomenalnego „Rozdzielenia” od Apple TV+, gdzie gra znacznie ważniejszą rolę. Niedostępność nie była zatem niczym dziwnym.



Okazuje się jednak, że nie był to jedyny powód. Teraz sam Turturro skomentował sprawę.