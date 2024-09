Śmierć Carmine’a Falcone w „The Batman” stanowi jeden z punktów wyjścia do fabuły „Pingwina”. Nieoczekiwany zgon bossa gangsterskiego półświatka Gotham uaktywniła sępy, które tylko czyhały, by przejąć jego miejsce. Pierwsi do tronu, rzecz jasna, są potomkowie mafioza - ci jednak już czują na karku oddech swoich przebiegłych wrogów. Co więcej, zdrada czai się na nich również w kręgu najbliższych osób.



W „Pingwinie” Carmine również się pojawia, ale - siłą rzeczy - jedynie w retrospekcjach. Od chwili ujawnienia obsady, fani zastanawiają się, dlaczego do roli nie powrócił znakomity John Turturro, którego występ w „Batmanie” spotkał się z powszechnym uznaniem. W serialu Max postać przejął Mark Strong - a fani do dziś nie uzyskali odpowiedzi na pytanie o przyczyny tego recastu.



Powód jest, jak to zwykle bywa, bardzo prozaiczny - Turturro to bardzo zajęty aktor i to właśnie terminarz nie pozwolił mu na dołączenie do ekipy „Pingwina”. Max nie miało wyjścia - w rozmowie z IGN showrunnerka i producentka wykonawcza serialu o Cobbie podkreśliła, że rozstaniu z Turturro nie towarzyszyły żadne negatywne emocje, a Strong wydał im się idealną osobą do przejęcia Carmine’a.