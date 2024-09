Oprócz tego dubbingowało go wielu aktorów w animacjach DC. Wśród nich znaleźli się m. in. Ted Knight („The Adventures of Batman”, 1968-1969), Lennie Weinrib („The New Adventures of Batman”, 1977-1978), Paul Williams („Batman: The Animated Series”, 1992-1995), Wayne Knight („Harley Quinn”, 2019-2023) i Tom Kenny (w blisko dziesięciu kolejnych produkcjach).