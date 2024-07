Piotr Adamczyk powraca jako Jurek z USA. Nagrał o tym film na Instagramie

Piotr Adamczyk to nasze dobro narodowe. Początkowo przylgnęła do niego łatka papieża Polaka i naczelnego gwiazdora rodzimych komedii romantycznych. Potem jednak przyszła międzynarodowa kariera i od czasu jego roli w "Hawkeye'u" już nikt się z niego nie śmieje, a wszyscy spoglądają z podziwem. To w końcu nasz człowiek w Marvelu. Czy teraz przypadkiem nie wraca do swojej roli w 2. sezonie superbohaterskiego serialu? Nie wyciągajmy pochopnych wniosków.



Przy okazji prac nad "Hawkeye'em" (i nie tylko, bo przecież niedługo po serialu Marvela mogliśmy go oglądać w innych amerykańskich produkcjach) Piotr Adamczyk założył sobie dodatkowe konto na Instagramie. Jako Jurka z USA zdemaskowała go Joanna Koroniewska. Dzięki temu fani rzucili się na treści aktora, który na potrzeby profilu wykreował postać typowego Polaka w Stanach Zjednoczonych, przemawiając do fanów z typowo podwórkowym akcentem.