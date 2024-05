Disney podobno zamówił 2. sezon "Hawkeye'a". Czy Piotr Adamczyk powróci do Marvela?

Czy "Hawkeye" powróci na Disney+ z nowym sezonem? Chociaż od finału pierwszej odsłony serialu minęło już jakieś 2,5 roku, znaną z produkcji bohaterkę mogliśmy ostatnio zobaczyć w "The Marvels". Ms. Marvel próbowała w filmie zrekrutować Kate Bishop, graną przez Hailee Steinfeld, co rozbudziło wyobraźnię fanów i ich nadzieje na zaistnienie w MCU grupy Young Avengers. Czy tak rzeczywiście będzie? Tego na ten moment nie wiadomo.



Wygląda jednak na to, że "Hawkeye" dostanie nowe odcinki. O 2. sezonie do tej pory się nie mówiło. A zagrażający życiu wypadek wcielającego się w tytułową rolę Jeremy'ego Rennera i zeszłoroczne strajki w Hollywood nie dawały wielkich nadziei na powrót serialu. Teraz jeden z insiderów podzielił się dobrymi informacjami na temat kontynuacji.