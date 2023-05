Nie tylko "Piraci z Karaibów". Disney coraz chętniej ekranizuje atrakcje Disneylandu

Był środek, był koniec, teraz czas na początek. A ten - jak to często bywa - do łatwych nie należał. Pierwszą ekranizacją atrakcji w Disneylandzie został "Straszny hotel", który w swej oryginalnej wersji sprawia, że największy nawet twardziel krzyknie ze strachu. Jest to bowiem przejażdżka bezwładnie opadającą windą. Z coraz większej wysokości. To trzeba przeżyć. Niestety filmowi na jej podstawie nie udało się wykrzesać nawet iskry towarzyszącej temu emocji. To ninetisowe kuriozum w ogóle się kupy nie trzyma, przez co dzisiaj jest już zapomniane. Nie można go znaleźć w żadnym serwisie streamingowym, ani natknąć się na emisję w telewizji (produkcja powstała właśnie jako film telewizyjny). Disney ma jednak zamiar zaserwować nam jego nową wersję. Zgodnie z zapowiedziami za jej kamerą stanie Taika Waititi, a na ekranie zobaczymy m.in. Scarlett Johansson. Musi być lepiej, nie?