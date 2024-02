"Królestwo Planety Małp" i inne premiery. Zapowiedzi kinowych hitów na Super Bowl 2024

Produkcja w reżyserii Wesa Balla to powrót do epickiej serii "Planeta Małp". Akcja najnowszej części, "Królestwo Planety Małp", rozgrywa się kilka pokoleń po "Wojnie o planetę małp". Okazuje się, że wśród nowo powstałych małpich społeczności nie wszyscy słyszeli o Caesarze, choć niektóre wykorzystały jego nauki by stworzyć fundament kwitnącego imperium. Z kolei ludzie zostali zredukowani do prymitywnego i zdziczałego życia w cieniu. Tymczasem wśród małp pojawia się przywódca, który zniewala inne plemiona, zmuszając je do odkrywania ludzkich technologii, a inna małpa wyrusza na wyprawę, by odnaleźć wolność.



Premiera filmu "Królestwo Planety Małp" 24 maja 2024 r.