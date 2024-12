Jeśli kupisz starter Plusha ze stopą Łatwoganga, masz szansę porozmawiać z tiktokerem przez telefon

Pod koniec czerwca popularny tiktoker Łatwogang opublikował na Instagramie zdjęcie swojej stopy i zaapelował do widzów o klikanie serduszek pod postem. Postanowił on bowiem pobić rekord na zdjęcie z największą ilością polubień w Polsce i obiecał, że gdyby udałoby mu się tego dokonać, pojedzie rowerem do Afryki. W tym celu musiał zdobyć więcej serduszek niż miała wówczas fotografia Friza, na której obecny jest on, jego narzeczona Wersow, ich nowonarodzona córka Maja oraz dwa pieski. Choć obecnie wpis Friza ma więcej polubień niż stopa Łatwoganga (ponad 1,3 mln do 1,2 mln), w tamtym momencie tiktokerowi udało się prześcignąć youtubera i ostatecznie spełnił on daną widzom obietnicę.